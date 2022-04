SLAGKRAFTIG: Mike Tyson. Her avbildet i desember.

TMZ-video viser Mike Tyson i håndgemeng med flypassasjer

Bokselegenden dengte løs på en person i flysetet bak.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

Mike Tyson (55) har vært i en del motvind. Om bord på et fly som skulle fra San Francisco til Florida ble det igjen turbulent for den tidligere tungvektsbokseren.

TMZ har publisert videoopptak fra flyet hvor man kan se Tyson slå en person i passasjersetet bak Tysons, gjentatte ganger.

Bilder av en mann som sitter i setet bak Tyson viser blod piple ut på høyresiden av pannen hans.

Opptaket TMZ har publisert viser ikke tydelig at Tyson treffer mannen der han ser ut til å bli skadet, men viser at Tyson langer ut mot noen i setet bak hans eget.

En uidentifisert mann som sitter ved siden av Tyson ser ut til å prøve å holde bokselegendens angrep tilbake.

Blodig panne

Man kan også se det som antas å være opptakten til håndgemenget.

Mannen som senere er avbildet med blod i pannen gjør henvendelser i retning Tyson, og synes å være oppspilt av situasjonen. I denne sekvensen ser man Tyson sitte rolig.

TMZ skriver at kilder nær Tyson hevder at mannen som ble slått var svært beruset, og kom med gjentatte provokasjoner.

Et vitne sier til TMZ at han selv fikk tatt en selfie med Tyson, og at bokseren innledningsvis var tålmodig med mannen som ble slått, som skal være vitnets venn.

Ifølge vitnet forlot Tyson flyet like etter hendelsen.

TMZ skriver at mannen som ble slått fikk legehjelp i etterkant, og tok kontakt med politiet.

Nettstedet har ikke fått kommentarer fra verken politiet, flyselskapet JetBlue eller Tysons apparat.