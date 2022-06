SKILT: Louise Angelica Riise og John Arne Riise giftet seg i 2014, men valgte i fjor å skille lag som venner. Her fra 2016.

Louise Angelica Riise inngikk forlik: Måtte betale 450.000 kroner

Konkursboet til John Arne Riises tidligere aksjeselskap har avdekket mulige straffbare forhold i firmaet, og skriver at det er opp til Skatteetaten å vurdere å anmelde forholdet.

– Det skulle ikke være noe grunnlag for Skatteetaten å anmelde Louise Angelica Riise i denne forbindelse, skriver Louise Angelica Riises advokat René Ibsen i en tekstmelding.

VG har tidligere skrevet at konkursboet til John Arne Riises tidligere selskap, Alle skal med AS, krevde en tilbakebetaling på 810.000 kroner fra hans ekskone, og saksøkte henne for samme beløp.

Louise Angelica Riise skulle etter planen møte i tingretten 15. juni, men i midten av mai bekreftet hennes advokat Ibsen at partene hadde kommet til enighet. Ibsen ønsket ikke å kommentere hva forliket innebar.

Ifølge en sluttredegjørelse fra konkursboet får derimot offentligheten flere svar:

Her fremkommer det at forliket går ut på at Louise Angelica Riise skal betale 450.000 kroner til boet. Advokat Ibsen bekrefter tirsdag at forliket nå er gjort opp.

I tillegg skriver konkursboet at de har avdekket mulige straffbare forhold. Ifølge sluttredegjørelsen foreligger det «skjellig grunn til mistanke» for følgende forhold:

For forsettlig og/eller uaktsomt brudd på aksjeloven for en utbetaling på 900.000 kroner. Forholdet gjelder John Arne Riise og Louise Angelica Riise.

For brudd på skattebetalingsloven. Forholdet gjelder John Arne Riise i egenskap av hans rolle som styreleder og daglig leder i selskapet.

For brudd på straffeloven (regnskapsovertredelse) ved at det mangler dokumentasjon for en rekke kostnader fra 2017 og 2018. Forholdet gjelder John Arne Riise.

VG har i lengre tid forsøkt å komme i kontakt med John Arne Riise, foreløpig uten å lykkes. Det er derfor uvisst hvordan han stiller seg til det som beskrives i redegjørelsen.

«Med skjellig grunn» er et juridisk begrep som betyr at det foreligger sannsynlighetsovervekt for et angitt lovbrudd. Ifølge konkursrådet er det relativt vanlig at bostyrer avdekker mulige straffbare forhold under bobehandling – og at en vesentlig del gjelder mindre alvorlige overtredelser.

– Uproblematisk

Bostyrer skriver at forholdene ikke er anmeldt fordi saken mellom Skatteetaten og det tidligere ekteparet fortsatt pågår.

«Bostyrer lar det derfor være opp til Skatteetaten å vurdere videre tiltak, herunder om forholdene skal politianmeldes» står det.

VG har vært i kontakt med Skatteetaten som sier at de ikke kan uttale seg om enkeltsaker på grunn av taushetsplikt.

Ifølge konkursrådet skal Skatteetaten bare anmelde de mer alvorlige lovovertredelsene. For mindre lovbrudd kan Skatteetaten utføre egne sanksjoner som blant annet overtredelsesgebyr, tilleggsskatt og tvangsmulkt.

– For Louise Angelica Riise ble saken avsluttet ved forliket som ble inngått med konkursboet. Det gjenstår nå bare en skattemessig håndtering av dette som anses som uproblematisk, sier advokat Ibsen.

Med skattemessig håndtering mener Ibsen restsummen på 360.000 kroner – et krav som nå skal følges opp av Skatteetaten.

Ifølge en rapport fra Skatteetaten, som det vises til i sluttredegjørelsen, fremkommer det blant annet manglet dokumentasjon for reisekostnader og fakturaer for regnskapet i 2017 og 2018.

Gransket selskapet

Louise Angelica Riise er influencer og har vært med i blant annet «Bloggerne». Hun giftet seg med tidligere fotballspiller John Arne Riise i 2014, før det i fjor ble kjent at de skilles.

Eksmannens tidligere selskap Alle Skal Med AS ble begjært konkurs flere ganger fra 2019–2020.

Etter den siste begjæringen som ble gjort av Skatteetaten, ble selskapet gransket for utbetalinger på over 900.000 kroner, og et bilsalg som aldri skal ha funnet sted.

Ifølge årsredegjørelsen fra konkursboet i fjor viser en gjennomgang av selskapets kontoutskrifter at Louise Angelica Riise fikk en utbetaling på 900.000 kroner fra selskapet den 13. september 2019.

Hun var oppført som daglig leder fra november 2019 til mars 2020.

I redegjørelsen legges det til grunn at det kun var dokumentert grunnlag for 90.000 kroner av den totale utbetalingen, og at resten av utbetalingen var en ulovlig utdeling.

«Fiktiv» transaksjon nedbetalte gjeld

Konkursboet mente derfor at de 810.000 kronene måtte tilbakebetales, og rettet i november 2020 et pengekrav mot ekteparet Riise.

Louise Angelica Riise var mottageren av utbetalingen, men ifølge årsredegjørelsen fremkom det at hun ikke var alene ansvarlig for tilbakebetalingen:

«Som kontodisponent og som styreleder medvirket John Arne Riise til utdelingen og er dermed også ansvarlig for å tilbakeføre beløpet»

Selskapet ble også gransket for et bilsalg noen år tilbake som medførte at John Arnes Riises gjeld til selskapet ble redusert med 688.000 kroner.

Konkursboet mente at det i selskapet hadde blitt ført en transaksjon som de beskrev som «fiktiv». Dette ble støttet fra en rapport fra Skatteetaten, som årsredegjørelsen referer til.

Det ble tatt ut forliksklage i også denne saken, men ble sammen med det andre kravet mot ekteparet innstilt. Bostyrer forfulgt ikke dette pengekravet videre.

Trodde selskapet eide en bil

John Arne Riise solgte alle aksjene i selskapet i mars 2020. Ifølge Dagens Næringsliv skal Joakim Bruno Larsen fått selskapet gratis av Riise.

Han skal ha opplyst til bostyrer at han ikke visste hva selskapet drev med, og at grunnen til han ville ta over selskapet var at han hadde fått opplysninger om at selskapet eide en bil av betydelig verdi.

VG har vært i kontakt med Larsen som sier han ikke har noe med saken å gjøre.

– Siden jeg tok over som styreleder så har det jo ikke vært drift, skriver han i en tekstmelding.

Presisering: VG siterte sluttredegjørelsen på at Louise Angelica Riise har forpliktet seg til å betalte 450.000 kroner til boet. Tirsdag klokken 11:22 bekreftet hennes advokat at forliket er gjort opp. Tittel ble da endret til fortid.