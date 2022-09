FORELDRE: Stian Lauritzen og Tiril Sjåstad Christiansen har datteren Vega fra før.

Tiril Sjåstad Christiansen har født: Røper navnet

«Farmen kjendis»-programlederen og forloveden har fått en gutt. Han veier fire kilo og skal hete Skage.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tiril Sjåstad Christiansen (27) og Stian Lauritzen (34) ble foreldre for første gang i november 2020. Nå har datteren Vega fått en lillebror.

Det melder Christiansen på Instagram.

«Trodde aldri jeg ville si dette etter min første fødsel, men denne gangen her var det litt andre boller, selv om han tok seg mer en god nok tid den krabaten her også; STEIKE, det er rått å føde», skriver hun under en bildeserie av familien med den nyfødte.

Den nybakte tobarnsmoren legger til at Vega er «verdens stolteste storesøster» til «godklumpen på fire kilo».

Gutten skal hete Skage.

«Spørs om han ikke kommer til å ligne en smule på sin far», skriver Christiansen.

Christiansen opplyser for øvrig om at det har vært «en over middels slitsom uke».

Hun legger ved en ukeplan-oversikt som innebærer korsbåndsoperert hund og en «realitycheck med en nyfødt på den ene armen, og en syk jente på den andre armen».

«Hva var egentlig helg igjen?», spør hun.

At paret nå har fått enda et barn, betyr også at Dag Otto Lauritzen (65) er blitt bestefar igjen. Han er nemlig pappa til den nybakte tobarnsfaren.

På innspilling med barn i magen

Det var i mai at Christiansen avslørte at hun ventet barn nummer to.

Noen uker senere dro hun på innspilling av «Farmen Kjendis» – noe hun også gjorde da hun var gravid med datteren Vega.

På Instagram har Christiansen kommet med jevnlige oppdateringer rundt graviditeten.

Med en måned til termin har det fortsatt ikke gått opp for meg at vi skal ha en liten en til» skrev hun i juli, og fortsatte:

«Må ærlig innrømme at jeg føler på litt skrekkblandet fryd. Det føles så fint, samtidig så rart, at denne lille jenta som «nettopp» lå i armene mine og så verden for første gang skal bli storesøster. Men så prøver jeg også å tenke på hvor mye glede de vil få av hverandre etter hvert når de er så tette i alder».

– Det var en utrolig følelse å bli mor. Helt ubeskrivelig. Det er så gøy, sa Christiansen til VG i fjor.

Fødselen varte i 23 og en halv time, nesten ett døgn. Hun sa at det var veldig intenst og ganske tøft. Datteren måtte tas ut med sugekopp.

– Hun ble tatt fra meg så fort. Jeg rakk nesten ikke å registrere at hun var ute. Jeg ventet på å høre det første skriket, men de la henne bare kjapt på magen min før de tok henne med seg. Det var noe galt med henne, men jeg rakk ikke å forstå hva som skjedde – og godt er det.

Tiril og Stian forlovet seg i desember 2018, og bryllupet skulle opprinnelig stått i Italia i 2020, men ble utsatt på grunn av coronapandemien.

