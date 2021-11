Minst åtte døde og flere skadet etter festivalkaos i USA

Minst åtte personer er døde og mange skal være skadet etter kaos under åpningskvelden til Travis Scott-festivalen «Astroworld» i Houston, Texas.

VG oppdaterer saken.

– Publikum begynte å presse seg mot scenen, og det førte til panikk. Mennesker begynte å falle og miste bevisstheten, noe som skapte ytterligere panikk, sier brannsjef i Houston, Sam Pena, under en pressekonferanse natt til lørdag lokal tid.

– Dette er en tragisk natt, sier han.

Astroworld-festivalen er den tredje i en rekke av musikkfestivaler rapperen Travis Scott holder i sin hjemby Houston i delstaten Texas. I 2018 ga han ut et album med samme navn.

Da rapperen arrangerte Astroworld-festivalen i 2019 ble tre personer sendt til sykehus etter at det oppsto knuffing blant publikum. I 2015 ble rapperen arrestert etter at han angivelig skal ha oppfordret publikum til å rive ned gjerdene og storme scenen under sin opptreden på Lollapalooza-festivalen.

TRAGEDIE: Travis Scott åpnet festivalen «Astroworld» fredag kveld. Lørdag morgen bekrefter amerikansk brannvesen at minst åtte personer er døde etter å ha blitt trampet ned.

Brannsjef Pena legger til at dødsårsaken ikke er bekreftet for de åtte personene som er bekreftet døde.

Totalt skal minst 23 personer ha blitt fraktet til sykehuset. I tillegg skal rundt 300 personer ha blitt sett feltsykehuset på festivalen, ifølge brannsjefen. Den yngste pasienten som ble fraktet i ambulanse skal ha vært bare ti år gammel.

Ifølge ABC 13 skal flere hundre ha vært skadet. En rekke ambulanser og medisinsk personell ha rykket ut til festivalen.

Andre store artister som blant annet 21 Savage, Tame Impala og Earth, Wind and Fire står oppført som trekkplastre til arrangementet. Lørdagens program er blitt avlyst, melder nyhetskanalen KHOU 11 på Twitter.

Travis Scott venter for tiden sitt andre barn med milliardæren Kylie Jenner.

Ifølge Daily Mail skal Kylie Jenners søster, Kendall Jenner, ha vært på festivalen for å støtte lillesøsteren.

Både Kylie og Kendall har i natt lagt ut videoer på instastory av en konsert.