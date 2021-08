REAGERER: Influencer Isabel Raad reagerer på hvor normalisert det har blitt for norske influencere å legge ut bilder av seg selv på tjenesten OnlyFans. Foto: Hallgeir Vågenes

Isabel Raad om OnlyFans: − Reagerer på hvor normalisert det har blitt

På Instagram kommer influencer Isabel Raad (27) med kritikk mot influencere som reklamerer for OnlyFans på sosiale medier.

Søndag delte influencer Isabel Raad åpenhjertig hva hun mener om plattformen OnlyFans.

– Altså jeg fatter ikke hvordan «typ» alle har startet med OnlyFans. Er jeg bare gammeldags i hodet eller er det rart hvordan det har blitt så sykt normalisert å selge bilder av vaginaen sin? spør Isabel Raad på Instagram.

VG har tidligere skrevet om «Love Island»-deltager Nora Haukland (24) og influencer Sofie Karlstad (24) som reagerer på hvordan influencere markedsfører egne OnlyFans-kontoer på Instagram. Forbrukertilsynet sier praksisen kan være ulovlig.

OnlyFans er en plattform hvor kjendiser, idrettsstjerner og andre profiler selger eksklusivt innhold til sine tilhengere. Det kan være uskyldig innhold, men plattformen er mest kjent for å tilby erotisk innhold mot penger.

– Er skikkelige drøye ting som legges ut

Under coronapandemien har bruken av OnlyFans eksplodert. Den siste tiden har også flere norske influencere og realitydeltagere tatt i bruk tjenesten.

På Instagrams historiefunksjon publiserer flere influencere sensurerte bilder, men henviser følgerne videre til der man kan kjøpe abonnement som gir tilgang til usensurert innhold på OnlyFans.

Dette reagerer Raad på.

– Jeg bare reagerer på hvor normalisert det har blitt. Hver eneste dag starter flere og flere å gjøre det (legge ut sensurerte bilder av seg selv med henvisning til OnlyFans).

– Og det er skikkelig drøye ting som legges ut, påpeker Raad i sin Instagramstory.

27-åringen understreker at hun ikke dømmer noen, men at hun syns at OnlyFans og hvordan man reklamerer for det er et interessant tema og en viktig debatt å ta.

Bekymret for unge jenter

Flere influencere har også opplyst følgerne sine at de kan tjene hundretusenvis av kroner på én måned på OnlyFans.

Det synes Raad er skummelt og er videre bekymret for hvordan dette vil påvirke unge jenter.

– Da kan spesielt unge jenter tenke «shit, man kan tjene sinnssyke penger på å selge bilder av kroppen sin», og glemme at disse bildene kommer til å ligge på nett i all fremtid.

Hun bekymrer seg for unge jenter som kan bli påvirket av at betalingen er så «hypet» opp i sosiale medier, og som videre får tjenesten til å virke lukrativ.

Den tidligere «Paradise Hotel»-deltageren innrømmer videre at til og med hun har latt seg friste av hvor godt man kan tjene på OnlyFans.

– Og veien dit er kortere når man er ung. Etter min mening syns jeg at man skal holde lønnen for seg selv, sier hun.

Hun legger vekt på at mange har veldig unge følgere, og at man bør skjerme dem.