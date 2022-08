YNDLING: Prinsesse Diana, her under et besøk i Pakistan i februar i 1997 – seks måneder før hun mistet livet.

Førstemann på åstedet for prinsesse Dianas dødskrasj: − Skjønte ikke hvem hun var

Legen som for nøyaktig 25 år siden fikk oppleve dramatikken på nært hold, snakker om de grusomme minuttene i tunnelen i Paris.

Frederic Mailliez var på vei hjem fra en fest 31. august i 1997 da han fikk se et rykende totalvrak av en Mercedes.

– Jeg gikk mot vraket, åpnet døren og kikket inn, sier han til AP.

Der så han fire mennesker.

– To av dem var helt klart døde, for det var ingen reaksjon, ingen pust. De to andre – på høyresiden – levde. Men de var kritisk skadet, forteller Mailliez.

I et intervju i forbindelse med 25-årsmarkeringen for nyheten som rystet verden, forteller den franske legen at han mens dramaet pågikk ikke visste hvem kvinnen i bilen var.

Han skildrer forferdelige scener og inntrykk.

– Den kvinnelige passasjeren, den unge kvinnen, lå på knærne på gulvet i bilen. Hun hadde hodet ned og slet med å puste. Hun trengte rask hjelp, forteller legen.

LEGEN: Frederic Mailliez, her avbildet i Paris under et møte med AP før helgen, nær tunnelen der ulykken skjedde.

Mailliez løp til sin egen bil og ringte nødetatene. Han grep sitt eget redningsutstyr, deriblant en oksygenmaske, og løp tilbake til bilvraket.

Fortsatt visste han ikke hvem kvinnen i bilen var. Hun var bevisstløs, forteller legen.

Prinsesse Diana skal ha fått «litt mer energi» da satte på henne pustemasken, men hun kunne ikke snakke, opplyser legen.

Han sier han er klar over at det høres rart ut at han ikke kjent igjen prinsessen, men begrunner det med at han var så fokusert på redningsarbeidet.

– Jeg registrerte at kvinnen var veldig vakker, men jeg hadde ikke tid til å tenke over hvem hun var.

VRAKET: Sånn så Mercedesen ut etter at den traff tunnelveggen i Paris i 1997.

Flere kom til, og noen andre informerte Mailliez om at ofrene snakket engelsk. Han begynte derfor å snakke til dem på engelsk.

Han forklarte at han var lege, og at han hadde ringt etter ambulanse.

– Jeg prøvde å trøste henne, sier han.

Legen observerte at det var mange paparazzier rundt dem, og at det ble avfyrt mange blitzer.

I alle år etter ulykken har fotografene blitt klandret for angivelig å ha jaktet på bilen med prinsessen, men Mailliez sier at de ikke forstyrret ham.

– Men jeg ba heller ikke dem om hjelp, sier legen.

Stort sjokk

Først da nyhetsmediene rapporterte om prinsessens død, fikk han vite hvem det var han hadde forsøkt å redde. Han opplyser at det var et « voldsomt sjokk».

– Særlig det faktum at hun døde, sier han og betror at han spurte seg selv om han hadde gjort alt han kunne – om han hadde utført jobben på best måte.

Mailliez skal ha blitt beroliget av kolleger og etterforskere med at han hadde handlet etter beste evne.

Legen har snakket om hendelsen også tidligere, men kun ved sjeldne anledninger. Han sier til AP at han innser at navnet hans for evig tid vil bli forbundet med det som skjedde.

– Med denne tragiske natten, sier han og legger til:

– Jeg føler meg litt ansvarlig for den siste tiden hennes.

Mailliez forklarer at han tenker på det som skjedde hver gang han kjører gjennom Pont de l'Alma-tunnelen.

PRINSESSEIKON: Diana, her avbildet i 1983.

Diana ble fraktet til sykehus, men døde noen timer senere. Hun ble 36 år.

Dianas kjæreste, Dodi Al Fayed, døde også i ulykken. Det samme gjorde sjåføren. Livvakten Trevor Rees-Jones overlevde.

En undersøkelse i 2008 fastslo at Diana og Dodi døde på grunn av «grov uaktsomhet» fra sjåførens side.

Her er overvåkningsbilder fra hotellet i Paris, som vider prinsesse og Al Fayed tidligere den skjebnesvangre natten:

Lady Diana Spencer var 19 år da hun giftet seg med den 13 år eldre britiske tronarvingen prins Charles i 1981. Ekteskapet endte i skandale og skilsmisse i 1996.

Prins Harry (nå 37) var bare 12 år og prins William (nå 40) 15 år da de mistet mamma.

