Ludwig Ahgren langer ut mot TikTok-stjerne

YouTube-streameren kaller tiktoker Addison Rae «patetisk» etter lanseringen av et nytt skjønnhetsprodukt.

Av Maren Olava Ask Hütt

Publisert: Nå nettopp

Nylig slapp tiktoker Addison Rae (21), et nytt skjønnhetsprodukt kalt «Screen Break». Rae er verdens fjerde mest fulgte tiktoker.

Det nye skjønnhetsproduktet er en ansiktsspray som påstås å beskytte brukerne mot blått lys fra skjermer. Påstanden får YouTube-streamer Ludwig Ahgren (26) til å reagere. Det skriver nettstedet Dexerto.

Ahgren kaller Rae «patetisk», fordi han mener hun har gjort minimalt med research. Det er nemlig ikke første gang en influencer er i hardt vær etter å ha lansert sprayer som tilsynelatende skal beskytte mot skjermlys.

I HARDT VÆR: Tiktoker Addison Rae får høre det av den populære YouTube-streameren Ludwig Ahgren etter lanseringen av en ny spray.

– En ny Rae

Høsten 2021 fikk lanserte YouTubes mest populære kvinnelige streamer, Rachell «Rae» Hofstetter, alias «Valkyrae» et lignende produkt, til stor kritikk. Rae Hofstetter er også medeier i e-sport-firmaet 100 Thieves.

I en YouTube-video sier Ludwig Ahgren at Valkyraes produkt fra i fjor er tilbake, bare med «en ny Rae».

– De har fått seg en ny Rae, denne gangen Addison Rae, forklarer han, og legger til:

– Det er patetisk at hun ikke engang undersøker litt. Ikke engang et raskt Google-søk. Hun hadde funnet ut at dette ikke var en god idé.

Ikke kommentert kritikken

Ahgren var også blant dem som gikk ut mot Valkyrae (over) forrige høst. Kritikken mot streameren endte den gangen med at hele sminkekolleksjonen hennes ble lagt på is. Nå uttrykker Valkyrae at hun er sjokkert over Addison Raes lansering.

– Jeg ble sjokkert. Jeg får lyst til å sende henne en melding og bare «Fra en Rae til en annen: Vil du snakke om det?».

Selv har Addison Rae ikke kommentert kritikken rundt lanseringen av ansiktssprayen, som av enkelte på internett omtales som en fancy versjon av god, gammel solkrem.

Sprayen er fremdeles tilgjengelig på nettbutikker som Sephora, og koster 20 dollar. Det tilsvarer cirka 175 norske kroner.