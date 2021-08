SIMSALABIM: Illusjonisten Alexx Alexxander fikk støtte to ganger fra Regjeringens coronastøtte-ordninger og fortsatte planleggingen av høstens turné i god tro på at støtten ville fortsette. Så kom avslaget; i 2021 definerer ikke Norsk kulturråd lenger trylling som kultur.

Kulturrådet: Trylling ikke definert som kultur

Som ved et trylleslag fjernet Norsk kulturråd illusjonisten Alexx Alexxanders (36) profesjon fra kunst- og kulturkartet.

I stedet har Kulturrådet nå definert tryllekunstnere og illusjonister som underholdning, ikke scenekunst eller kultur. Dermed mister Alexxander corona-midler fra stimulerings- og kompensasjonsordningene til Regjeringen, bare halvannen uke før en planlagt større turné.

– For meg er det helt uforståelig at det som betegnes som underholdning ikke skal være kultur, og motsatt. Her snakker vi om en 5000 år gammel tradisjon med røtter fra det gamle Egypt. Jeg inviterer gjerne denne saksbehandleren til et av mine show slik at han kan se hvorfor dette er kultur, sier en fortvilet Alexx Alexxander.

Tidligere har han og produksjonsselskapet The Entertainment Company mottatt 2,4 millioner kroner fra stimuleringsordningen og rundt 800.000 kroner fra kompensasjonsordningen, opplyser Kulturrådet til VG.

– Vi fikk støtte på de to første søknadene, men deretter avslag på identiske søknader. Jeg forstår det ikke. Vi har søkt etter samme mal og med samme kostnadsbilde i alle søknader, og har vært meget nøkterne i forhold til normale tall. For meg er det ingen sammenheng i at jeg først blir definert som scenekunstner, men ikke på de neste søknadene. Det føles urettferdig, sier Alexxander.

I 2011 og 2012 hadde Alexx Alexxander sin egen serie på VGTV!

Alexx Alexxander er en av landets mest kjente illusjonister med flere nasjonale og internasjonale priser i kortstokken. Han mener showene hans møter Kulturrådets kriterier for støtte blant annet når det gjelder geografisk spredning og publikumsbredde.

– Planen er å starte nå i begynnelsen av september og vi skal turnere med god, geografisk spredning, inkludert Nord-Norge. På mine show kommer det fire generasjoner – et bredere publikumsgrunnlag finner du knapt andre steder, sier han, og fortsetter:

– Vi vil ikke utnytte offentlige midler, men bare be om å motta det som er lovet oss før vi fortsatte å pådra oss kostnader. Vi planla videre for høsten 2021 i tråd med kulturminister Abid Q. Rajas gjentatte og grundige oppfordringer om å arrangere, men etter avslagene står vi nå plutselig i gjeld til både kulturhus og underleverandører, sier han.

VG har sett flere av avslagene fra Kulturrådet. Der står det blant annet at «arrangementet er i hovedsak et underholdningsarrangement, og innebærer ikke i hovedsak formidling av et kulturelt eller kunstnerisk innhold».

I et annet avslag vektlegges det at «illusjon/tryllekunster er etter forskriften ikke å regne som kunst eller kulturarrangement og innebærer ikke i hovedsak formidling av et kulturelt eller kunstnerisk innhold».

VG har spurt Norsk kulturråd konkret om hvem det er i Kulturrådet som definerer hva som er kunst og kultur og hva som ikke er det, samt om hvilke kriterier som ligger til grunn for å avgjøre hva som er kunst og kultur, og hva som er underholdning.

Kulturrådets Thomas Hansen svarer slik i en e-post:

– Det er viktig å si at dette ikke er noen vurdering fra Kulturrådet av hva som er god eller dårlig kultur. Det er først og fremst en vurdering av hvilke aktører som faller innenfor det som her defineres som kultursektoren. Regjeringen har også etablert en rekke generelle støtteordninger for næringslivet, og det bør være minst mulig overlapp mellom ordningene slik at ingen får utbetalt mer enn de har krav på. Nå har The Entertainment Company levert inn klage, og dersom den ender hos klagenemnda vil vi følge spent med på utfallet, skriver Hansen og henviser til denne klagenemnda som en ny rettesnor for kulturrådets praksis.

Kulturdepartementets uavhengige klagenemnd ble opprettet tidlig i 2021 for å behandle klager til coronaordningene.

– I den grad de omgjør våre vedtak, så justerer vi praksis slik at vi legger oss på samme kurs som dem, skriver Thomas Hansen, og legger til at kulturrådet på samme tid ba om en ny, ekstern juridisk vurdering av hvordan enkelte elementer i forskriften skal forstås.

– Det handler ikke minst om selve formålsparagrafen, der det står at ordningen gjelder for arrangementer «i kultursektoren». Både klagenemndas praksis og den eksterne juridiske vurderingen tyder på at ordningen er ment å rette seg mot den mer etablerte kultursektoren, og ikke det man kan kalle et utvidet kulturbegrep. Det er dette som gjør at vi nå vurderer illusjonister og tryllekunstnere til å ligge utenfor kompensasjonsordningen, skriver Thomas Hansen.

Daglig leder i The Entertainment Company, Gunborg B. Isaksen, reagerer sterkt på Kulturrådets devaluering av tryllekunstnere og illusjonister.

– At Kulturrådet skal bestemme hva som er kultur er direkte fornærmende og arrogant. Det er publikum som avgjør hva billettene er verdt. Her foreligger det en grov saksbehandlingsfeil som Kulturrådet ikke bør la seg være bekjent av, sier Isaksen.

Til dette svarer Thomas Hansen i Kulturrådet:

– Det er forståelig at søkere som får avslag blir skuffet, men selskapet har altså så langt fått mer enn tre millioner kroner fra koronaordningene. Det at de er uenige i vår vurdering er ikke det samme som at det er gjort saksbehandlingsfeil.