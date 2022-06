Prinsesse Märtha Louise viste frem ringen på kjendisløp

Prinsesse Märtha Louise (50) møtte norsk presse for første gang etter at forlovelsen med Durek Verrett (47) ble kjent.

VG møter prinsessen på Bjerke travbane i anledning Kjendisløpet. På spørsmål fra norsk presse om den nylige forlovelsen, svarer hun:

– Det var veldig koselig.

Hennes forlovede var derimot ikke til stede.

Märtha Louise brukte også anledningen til vise frem forlovelsesringen, som er smykket med grønne smaragder og tre store diamanter.

Durek fortalte nylig at hver av diamantene symboliserer døtrene Märtha har med avdøde Ari Behn.

Noe mer om forlovelsen ønsket hun derimot ikke å gå inn på.

– Nå er vi på travløp, svarte prinsessen på spørsmålene fra pressen.

Søndag har prinsesse Märtha Louise og Hest360 invitert til Kjendisløpet i anledning Oslo Grand Prix.

Foruten prinsessen selv, stilte syv kjendiser til tandemløpet: Marna Haugen, Iselin Guttormsen, Marte Bratberg, Jan Thomas, Harlem Alexander, Simon Nitsche og Siri Kristiansen.

Omgitt av hester under forlovelsen

Paret delte nyheten om forlovelsen i en pressemelding via NTB og på Instagram.

Kongeparet og kronprinsfamilien var raskt ute med å gratulere og å ønske dem alt godt.

Durek Verett og Märtha Louise lettet nylig på sløret i et stort intervju i magasinet People. Der kunne de fortelle at forlovelsen skjedde under et stort tre, omgitt av hester.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verret har vært kjærester siden 2019. Nå er paret forlovet.

– Jeg var veldig nervøs og hadde masse følelser som strømmet gjennom meg – frykt, stress, og at jeg ønsket at det skulle være perfekt, sa Durek, som har vært sammen med prinsesse Märtha siden 2019.

Han fortalte også at han hadde spurt kjendisvenninnen Gwyneth Paltrow om råd til planleggingen.

–Jeg klarte ikke å slutte å gråte, sa Märtha til magasinet People om forlovelsen.