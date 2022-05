HERSKAPELIG: Kygos eiendom på Hopsneset i Bergen, som han kjøpte for 41 millioner kroner i 2018.

DN: Kygo saksøkt av skatteetaten

Skatteetaten tar pant i Kygos gigantvilla og saksøker artisten for 15 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv. Kygos talsperson sier til avisen at saken er en «misforståelse og forglemmelse».

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Artisten Kyrre Gørvell-Dahll (30), bedre kjent som Kygo, tjente 46,2 millioner kroner i 2020. Nå krever Skatteetaten penger for en ubetalt skatteregning i millionklassen.

Det skriver Dagens Næringsliv.

Ifølge avisen, mener Skatteetaten at den anerkjente artisten ikke har betalt inn det han skylder i skatt. Nå krever etaten over 15 millioner kroner av Gørvell-Dahll for det ubetalte skattekravet. I tillegg, har skatteetaten tatt pant i artistens villa på Hopsneset ved Paradis i Bergen.

– Det skyldes en misforståelse og forglemmelse fra vår side. Vår advokat har vært i kontakt med Skatteetaten og vi håper å få ordnet dette så snart som mulig, sier Gørvell-Dahlls stefar og talsperson Jan Magnus Bjordal til DN.

ANERKJENT: Kygo under en konsert på festivalen Findings i 2019.

Boligen på over 1000 kvadratmeter har blant annet åtte soverom et eget bibliotek og en hestehall, og ble kjøpt av Gørvell-Dahl for 41 millioner kroner. Villaen på Hopsneset var da den ble solgt til Kygo i 2018, Bergens dyreste bolig noensinne.

Kygo slo for alvor gjennom i 2013, og er blant annet kjent for sine remikser av kjente låter. Han har senere gitt ut egne produksjoner, og har tronet topplister verden over. Bergenseren har vunnet flere priser, deriblant to Spellemannspriser.