YouTube-krangel Dhar Mann og hans filmer om dårlig oppførsel og moral fenger millioner. Det ble bråk da Felix «PewDiePie» Kjellberg ytret seg kritisk. Håvar Bremer Av Publisert 24. september, kl. 11:14

Dhar Mann har 12,4 millioner følgere på sin hovedkonto på YouTube. Han har et eget gigantisk filmstudio der han og teamet hans spiller inn filmene om temaer som diskriminering og mobbing.

Disse fire videoene har til sammen 140 mill. views. Mann bruker titler som «Kid FAKES Being SICK To Skip Class, What Happens Is Shocking».

Men ikke alle er like fornøyde med Dhar Mann-universet. YouTube-stjernen PewDiePie kalte filmene «dumme» og stilte spørsmål ved hvordan de kunne endre liv.

YouTube-legen Doctor Mike har også vært kritisk til det han mener er usannsynlige hendelser og lettvinte løsninger i Mann-filmene. Her får en dødssyk pasient en operasjons- regning hun ikke klarer å betale.

Etter den første kritikken fra PewDiePie, svarte Dhar Mann med å skrive svensken inn i en episode der han forklarer en ung skuespiller om hvordan han takler netthat.

Nylig ble (foreløpig) siste ord sagt i krangelen: PewDiePie la ut en video der han reagerer på Dhar Mann-episoden han er med i. YouTube-stjernen mener Mann må lære å takle kritikk og at han ikke har kritisert enkeltpersoner, men videoene.

Dette bør du vite om Dhar Mann

37-åringen er på topp 100-listen over innflytelsesrike YouTube-kanaler, ifølge Social Blade.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Innholdet hans der har nærmere fem milliarder visninger, og sammen med Facebook og andre sosiale medier skal han ha nådd 20 milliarder.

– Jeg husker at jeg slet med å nå 1000 views da jeg startet å lage videoer for tre år siden. Jeg trykket «oppdater» gang på gang for å se det firesifrede tallet, noe jeg sjelden gjorde, skriver han på Instagram.

Han er ikke redd for å bruke svært lokkende titler og bilder til videoene sine, som:

Kid FAKES Being SICK to Skip Class, What Happens Is Shocking

KAREN Next Door Goes WAY TOO FAR, What Happens Is Shocking

DharMannFam

Han regnes som en seriegründer, som de siste årene har satset alt på innholdsproduksjon på nettet. Han startet i det små, men har nå et 60.000 kvadratmeter stort filmstudio der han spiller inn filmene.

Teamet med produsenter og skuespillere, og fansen, kaller han #DharMannFam.

Mann bor sammen med kona Laura G og to barn i en mansion i Los Angeles han kjøpte av Khloé Kardashian for 125 million dollar i 2020, skriver New York Times.

Foreldrene

I et stort intervju med avisen nylig kalles han «The Moral Philosopher of YouTube».

Der står det at foreldrene forlot India med kun syv dollar, og at han vokste opp i en liten leilighet i San Francisco.

Foreldrene jobbet døgnet rundt med et egetstartet taxiselskap, og heller enn å være mye sammen med sønnen, ga de ham penger, forteller Mann.

Penger

Jakten på penger har trigget 37-åringen til å jobbe hardt, og han startet i 20-årene opp flere selskaper med lite hell.

– Da jeg var 30 år befant jeg meg på det laveste punktet i livet litt. Jeg var blakk, gjennomgikk samlivsbrudd og var deprimert, skriver han på hjemmesiden sin.

Året etter startet han opp et abonnementsbasert kosmetikk-selskap, der han møtte sin nåværende kone Laura Avila.

Facebook

I 2018 startet video-eventyret, som nå har ført til at han kan være god for så mye som 215 millioner dollar, ifølge naibuzz.com.

Det året la han ut sin første motiverende video på Facebook. Publikum var for det meste familie og venner, forteller han til New York Times.

Høstet 2018 fikk han sin første virale hit, en video om et ektepar som kranglet.

Resten er YouTube-historie.