DIREKTE: Ludwig Ahgren (25) har holdt direktesendingen gående i flere uker. Foto: Skjermdump

Sikter mot ny Twitch-rekord

Den populære Twitch-brukeren Ludwig (25) startet en direktesending 14. mars, og den pågår fortsatt. Nå har han flest aktive følgere på plattformen.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Amerikaneren er også den andre i historien til å få over 200.000 abonnenter på strømmeplattformen.

25-åringen, med det fulle navnet Ludwig Ahgren, har nå holdt streamen sin gående i over tre uker med mål om å få flere følgere, også kalt «subathon».

I direktesendingen har han gamet, sett filmer sammen med seerne, chattet, sovet og laget mat, skriver New York Times.

For hver nye følger har sendingen blitt utvidet med 10 sekunder, skriver Dexerto. Allerede etter seks dager hadde han kontoen med flest aktive abonnenter på Twitch, ifølge Twitchtracker.

Streamen hans skal ha hatt over 30.000 seere når han sover, med en topp på 75.000 når han er våken.

Sove-streaming blitt populært det siste året under coronapandemien, både på Twitch og TikTok. Flere sette pris på slike sendinger under pandemien, ifølge New York Times.

Tjener millioner

Etter bare en uke hadde 25-åringen trolig tjent 150.000 dollar, etter at Twitch hadde tatt sine 35 prosent av inntektene. Nå har beløpet trolig oversteget flere millioner norske kroner. Deler av pengene skal han ha planlagt å gi til veldedighet.

Ludwig har tidligere sagt at sendingen maks vil pågå i 31 dager, uansett hvor mange som abonnerer. Det betyr at han avslutter senest 14. april.

– Jeg tar nok en dag av før jeg setter opp en nye streaming, sier han på et klipp av sendingen som ble postet på YouTube 7. april.

I løpet av streamen har sendingen neste blitt avsluttet et par ganger, men andre influencere på plattformen har hjulpet slik at tiden utvides. Han får blant annet hjelp av kjæresten og venner han bor med.

Se et klipp av twitcheren Dingelderper som fikk seg en stor overraskelse mens tusenvis av mennesker så på:

Økt under corona

De største streamerne tjener opp mot én million dollar i året. Den økte bruken av Twitch speiler resten av gaming-markedet, som har opplevd økte inntekter når flesteparten holder seg hjemme under pandemien, skriver New York Times.

Ludwig har lenge vert en populær bruker på Twitch. Han begynte å streame fulltid i 2019 etter en karriere innenfor spillet «Super Smash Bros. Melee».

Den første til å nå over 200.000 abonnenter på Twitch var brukeren «Ninja», som fikk nesten 270.000 i april 2018. Da var blant annet artisten Drake innom for å spille Fortnite sammen med han.

Norske Tonje Bernsten hadde ingen venner da hun flyttet til Oslo. Så begynte hun med Twitch: