Fortsetter etterforskningen av omstridt «Farmen»-fest: − Nærmer seg en avgjørelse

Over fem uker har gått siden politiet i Finnmark startet etterforskning av den omstridte «Farmen»-festen.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Nå nettopp

– Det nærmer seg en avgjørelse, men det må gjøres noen avklaringer først. Det er litt vanskelig å si akkurat når, skriver påtaleansvarlig i Finnmark politidistrikt, som er videreformidlet fra kommunikasjonsstaben.

27. februar deltok minst 11 «Farmen»-deltagere og fem personer fra Billefjord idrettslag på en fest i et lokale i Lakselv. På videoer fra denne kvelden, vises over 20 personer i samme rom – uten avstand og med drikking av samme flaske.

Ordfører i Porsanger kommune, Aina Borch konstaterte at «Farmen»-deltagerne brøt flere nasjonale corona-forbud på festen. Kort tid etter uttalte politiet i Finnmark at de skulle etterforske saken.

Politiet startet etterforskning 1. mars. Fem uker etter etterforskningen ble iverksatt, er det fortsatt ingen oppdateringer i saken.

Politiet ønsker ikke å kommentere hvilke avklaringer det er snakk om, eller hvorfor etterforskningen har tatt lang tid.

les også Legger seg flat etter «Farmen»-fest: – Burde tatt litt mer ansvar

VG har tirsdag vært i kontakt med flere av «Farmen»-deltagerne som var til stede på festen, og spurt om nåværende status i saken, samt om de har blitt kontaktet av politiet.

Presten Thor Haavik, som i ettertid av festen beklaget for at det ble signalisert utad at det ikke ble tatt hensyn til restriksjoner, skriver følgende i en tekstmelding:

– Nils har kommunikasjon med dem som etterforsker.

Mente festen var lovlig

Nils Kvalvik har så langt ikke besvart VGs henvendelser. I februar fastholdt han ved at sammenkomsten var lovlig.

– Utover det har vi ingen kommentar, sa Kvalvik, og viste til Billefjord idrettslag, som var arrangører.

Leder for Billefjord idrettslag, Arnulf Thomassen, har heller ikke besvart VGs henvendelser tirsdag.

les også «Farmen»-Sindre om vennenes sprell: – Var dette jeg fryktet

I februar opplyste Karianne Vilde Wølner at alle deltagerne hadde tatt to coronatester, og vært i karantene, for at oppholdet på Finnmarksvidda skulle være trygt.

– Vi er på en tur i Finnmark, men vi har alle testet oss og vært i karantene. Vi er derfor i samme kohort, men det vet ikke folk – så jeg forstår at noen reagerer, sa Wølner.

Porsangers kommuneoverlege, Jørn Gregersen, avkreftet derimot at de ble regnet som én og samme kohort.

Beklaget

Sanna Khursheed var en av «Farmen»-deltagerne som dro til Finnmark og deltok på festen i februar.

Etter at politiet startet etterforskning la hun seg flat, og fortalte at hun var veldig lei seg.

– Vi har gjort alle forberedelser slik at alt skal være på det rene, og vi har ikke hatt en rølpefest. Det var ikke ukjente mennesker, eller drikke uten kontroll. Men jeg forstår at det kan se sånn ut på sosiale medier, sa hun og la til:

– Men vi må jo beklage. Vi burde tenkt oss om to ganger, og vi har lært.