Politiet etterforsker omstridt «Farmen»-fest

Videoer og bilder viser minst 11 tidligere «Farmen»-deltagere som festet sammen lørdag – uten avstand og med drikking av samme flaske. Nå er politiet på saken.

Av Marie Golimo Kingsrød

Publisert: Oppdatert nå nettopp

SISTE: Stein Hugo Jørgensen, operasjonsleder for Finnmark politidistrikt, bekrefter søndag kveld at det blir en politisak.

– Vi starter etterforskningen i morgen. Mer kan jeg ikke si nå, sier han til VG.

Bakgrunnen for etterforskningen er dette:

«Vi har shottekonk igjen, dag 5», skriver «Farmen»-deltager og «Torpet»-vinner Karianne Vilde Wølner under en video på sin story på Instagram lørdag.

Videoen viser Wølner sammen med Farmen-deltager Nils Kvalvik og en tredje person, som drikker av samme flaske.

Se video fra festen i toppen av saken.









Minst 11 «Farmen»-deltagere og fem personer fra Billefjord idrettslag deltok på festen i et lokale i Lakselv. På videoer fra denne kvelden, vises over 20 personer i samme rom.

Festdeltagerne holder ikke avstand, viser bildene som deltagerne har lagt ut på Instagram.







FESTET: Thor Haavik la ut dette på Instagram lørdag av «Farmen»-deltakerne på vei

– Veldig skuffende

Søndag reiste festdeltakerne til Lakselv kirke, for å støtte Farmen-prest Thor Haavik som holdt gudstjeneste til inntekt for at kirken skal holde åpent gjennom vinteren.

På festen bryter Farmen-deltagerne flere nasjonale corona-forbud, konstaterer ordfører i Porsanger kommune, Aina Borch:

– «Farmen»-deltagere er forbilder for mange, og det at de utsetter seg selv, og andre, for risikoen som ligger i mulig smitte, er veldig skuffende. Brudd på smittevernregler er en politisak, så her må de eventuelt følge opp.

– Skal kommunen melde dette til politiet?

– Dette er en politisak, og ikke en kommunesak, men vi må ta en drøfting og vurdere hvordan vi skal forholde oss til dette.

Nasjonalt er det frarådet å dra på innenlandsreiser, ha fysisk kontakt og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Det er forbudt å ha mer enn ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem. Da er det også krav til avstand for de som ikke er i samme husstand.

– Vi har tatt to tester

Karianne Vilde Wølner opplyser til VG at alle deltagerne har tatt to coronatester, og vært i karantene, for at oppholdet på Finnmarksvidda skal være trygt.

– Vi er på en tur i Finnmark, men vi har alle testet oss og vært i karantene. Vi er derfor i samme kohort, men det vet ikke folk – så jeg forstår at noen reagerer, sier Wølner.

– Men negative tester kan også være feil?

– Nei, men vi har tatt to tester, og det kan ikke gi feil resultat. Vi har kjørt strenge restriksjoner, og har ikke møtt lokalbefolkningen.

Ifølge deltagerne VG har snakket med har de vært i kontakt med Porsangers kommuneoverlege, Jørn Gregersen, som skal – slik de forsto det – ha gitt tillatelse til at gruppen kan regnes som én kohort så lenge testene var negative.

Kommuneoverlegen: – Bare tull og tøys

Gregersen avviser dette på det sterkeste.

– Det stemmer overhodet ikke, og er bare tull og tøys. Jeg har ikke gitt tillatelse til noe som helst.

Kommuneoverlegen sier at han fikk en mail av «Farmen»-deltagerne, der de spurte om de ville bli regnet som én og samme kohort.

– Og det avkreftet jeg. For dem gjelder smittevernreglene som ellers, det er ingen unntak. Dette er bare trist og leit, og vil kunne få etterspill.

REAGERER: Ordfører i Porsanger, Aina Borch, reagerer på bildene «Farmen»-deltakerne har lagt ut i sosiale medier. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Viktig for oss å være hundre prosent sikker

Søndag ettermiddag konfronterer VG Kvalvik og Wølner med kommuneoverlegens uttalelser.

«Jeg sitter opptatt med gudstjeneste og arbeid i Lakselv kirke ifb. med å samle inn penger til vinterstengte kirker i Porsanger. Jeg har dessverre ikke kapasitet til å besvare deres henvendelser i dag. Beklager», skriver Wølner i en sms.

VG har ikke kommet i kontakt med Thor Haavik.

Kvalvik fastholder ved at sammenkomsten lørdag var lovlig.

– Utover det har vi ingen kommentar, sier Kvalvik, og viser Billefjord idrettslag, som var arrangører.

Slik klubben forsto det, var «Farmen»-deltagerne fra samme Kohort, sier leder for Billefjord idrettslag, Arnulf Thomassen, til VG.

Det var i tillegg fem fra idrettslaget til stede, som ordnet med matservering og lignende, forklarer Thomassen.

– Det er selvfølgelig uheldig hvis reglene er brutt, sier Thomassen, som forsikrer om at det ikke skal gjenta seg.

«Farmen»-gjengen har tatt smittevern alvorlig i planleggingsfasen, sa Kvalvik til iFinnmark fredag.

– Vi startet gårsdagen med en coronatest. Det er viktig for oss å være hundre prosent sikker på at ingen har med seg smitte. Derfor har alle nå tatt to tester, sa Kvalvik til lokalavisen.