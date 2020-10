Maud Angelica kåret til «Årets modigste kvinne»

Datteren til prinsesse Märtha Louise og Ari Behn, Maud Angelica Behn (17), er kåret til «Årets modigste kvinne» av magasinet Tara.

Behn vant prisen for den sterke talen hun som 16-åring holdt under farens bisettelse i Oslo domkirke i januar.

«Med tv-kameraer og hele Norges oppmerksomhet rettet mot seg i et av sine vondeste øyeblikk, valgte den daværende 16-åringen i sin selvskrevne tale å ta opp viktigheten av å forebygge selvmord. Hun snakket direkte til dem som også sliter med psykisk sykdom, rett fra hjertet til en pårørende i sorg. Hun valgte å sette ord på smerten, men også formidle håpet. At det finnes hjelp. At det ikke trenger å gå så langt som med faren. For den viktige talen og åpenheten er Maud Angelica blitt unisont hyllet» skrev juryen om nominasjonen tidligere i oktober.

På Instagram skriver prinsesse Märtha Louise at hun er stolt av datteren sin.

– Hvordan du alltid tenker på andre, selv i din mørkeste stund. Hvordan du alltid løfter alle rundt deg, ser de som trenger litt ekstra oppmerksomhet og bruker dine opplevelser i mørkets dal til å gjøre andre sterkere, skriver hun.

Publisert: 25.10.20 kl. 11:12