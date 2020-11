FINALE: Lørdag blir Andreas Wahls siste dans i «Skal vi danse». Foto: Janne Møller-Hansen

Klar for «Skal vi danse»-finale: − Ingen bukser passer lenger

Fysiker Andreas Wahl har danset seg hele veien til finalen. Men nå skal det bli godt å få tilbake tid med familien, uansett utfall.

– Det er ikke plass til så mye annet i livet, sier Andreas Wahl (37) til VG om den såkalte «danseboblen».

Han og Mai Mentzoni (26) har lørdag etter lørdag imponert både dommerne og seerne fra parketten, men nå har øyeblikkets time kommet. Blir det de som vinner «Skal vi danse», eller Nate Kahungu (24) og dansepartneren Helene Spilling (24)?

– Nå føles det bare intensivt. Det var ganske sykt og digg forrige lørdag, men nå har jeg hatt noen dager med beinhard trening, og bare noen få timer med familien. Jeg har fordøyd litt, og nå er det full fart for å prøve å overbevise i finalen, forteller Wahl.

Han har allerede vært åpen om at han kjenner seg splittet om dagen, nesten litt utilstrekkelig. På Halloween var han Frankensteins monster, og det er akkurat sånn han føler seg – stiftet sammen av flere deler.

– Og sånn er det på så mange måter. Jeg er fortsatt litt «Folkeopplysningen»-Andreas, men nå er jeg også «Skal vi danse»- Andreas, jeg er familiefar, kollega og har en liten bedrift med ansatte som jeg skal ta vare på, sier han og fortsetter:

– Jeg klarer jo ikke alt dette her. Det er mange retninger, jeg står litt i spagat. Men så får vi prøve å bruke det på dansegulvet også.

Og det har de gjort. I finalen kommer en dans som handler om å være i nuet, koble av fra det digitale og å prioritere oppmerksomheten.

Familiesavn

– Hva gleder du deg mest til når «Skal vi danse» er over?

– Jeg gleder meg veldig til å få mer tid med familien. Jeg har to små hjemme, og det kjenner jeg på. Det har jeg kjent en stund på, sier Wahl.

Men først kommer finalen, og både Andreas og dansepartneren Mai er spente. Det gjelder selve dansingen, men også hvordan det skal bli når det hele er over.

– Jeg vet at jeg kommer til å få litt abstinenser. Jeg vet at den uken som kommer etterpå kommer jeg til å være kjempeglad for å være med familien. Og så kommer jeg til å kjenne på et sånt tomrom der etter all dansingen, sier Wahl.

– Ja, det er så intenst. Det klarer du ikke gjenskape til vanlig da, fortsetter Mentzoni.

Nate Kahungu og Andreas Wahl skal kjempe om «Skal vi danse»-tittelen en siste gang. Foto: Janne Møller-Hansen

Og nå er kroppen sliten, men heldigvis har fysikeren klart å unngå de seriøse skadene.

– Det var målet. Vi skulle ikke ryke på grunn av skade, sier han og legger til:

– Men kroppen er sliten, og ikke minst en del mindre enn da jeg begynte!

– Ingen av buksene dine passer lenger, skyter dansepartneren inn.

– Ingen av buksene passer. Dette er treningsbuksene mine, og jeg vet ikke hva annet jeg skal ha på meg etter «Skal vi danse». De andre buksene er flere centimeter for store, avslører en lattermild Wahl.

Krevende overgang

Andreas Wahl gikk fra å være «Folkeopplysningen» og fysiker til å bli «Skal vi danse»-Andreas. I tillegg gikk han hele veien til en finale. Hvordan var den overgangen?

– Nå er det overgangen tilbake som blir vel så krevende. Jeg er helt inne i danseboblen!

Han tror ikke han kommer til å stille i paljettdress i neste program av «Folkeopplysningen», men det er likevel en liten vei tilbake.

Mai Mentzoni og Andreas Wahl i kvartfinalen av «Skal vi danse». Foto: Espen Solli / TV 2

– Jeg skjønner at folk ble overrasket da jeg ble med på dette. Jeg overrasket meg selv også, men det var helt fantastisk. Jeg er veldig takknemlig og glad for all dansetrening og læringen.

I tillegg blir det rart å si farvel til dansepartneren Mai. De to har danset sammen hver dag i flere måneder, og Wahl har lært alt han kan om dans fra henne. Lørdag blir siste dans.

– Du vet, vi to har aldri bare tatt en kaffe på kafé sammen? spør hun.

– Jeg vet det. Kanskje det ikke funker. Kanskje vi må leie oss en dansesal for å treffes, fleiper Wahl.

