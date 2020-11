TRIST: Både Vebjørn Enger og Thea Sofie Loch Næss er triste for at «Hjerteslag» er over. Foto: Andris Søndrol Visdal

Tredje sesong av «Hjerteslag»: − Skulle ønske vi kunne fortsette

Vebjørn Enger og Thea Sofie Loch Næss har rundet av tredje sesong av «Hjerteslag». – Det er trist, sier Enger.

I tre sesonger av «Hjerteslag» har Vebjørn Enger (24) og Thea Sofie Loch Næss (23) spilt med og mot hverandre for å skildre en ung og komplisert kjærlighetshistorie mellom Anders og Mio. Etter en one night stand endrer hele livet seg. Mio er gravid, og hun vil beholde barnet.

13. desember er det premiere på tredje sesong på TV 2 Sumo.

I den kommende sesongen er den lille jenta til Anders og Mio, Mike, seks måneder gammel. Det unge paret er småbarnsforeldre, og den hektiske hverdagen kommer som et slag i trynet. Spørsmålet blir om kjærligheten kan kompensere for de grunnleggende forskjellene mellom de to.

PROBLEMER: I sesong 3 av «Hjerteslag» møter Mio (Thea Sofie Loch Næss) og Anders (Vebjørn Enger) på utfordringer som småbarnsforeldre. Foto: Andris Søndrol Visdal

– Jeg synes det var veldig fint å fortelle en historie om den realistiske kjærligheten, ikke bare den lykkelige. Vi prøvde å skildre hvor vanskelig det er. Jeg føler vi har behandlet det med stor respekt, forteller Thea Sofie Loch Næss til VG.

Også Vebjørn Enger er stolt over historien de har fortalt. Han føler serien er et slags motsvar til det å leve lykkelig alle sine dager.

– Det er en serie som tar for seg ekstreme ting, men som er ganske hverdagslig. Det er så nært, det er noe som kunne skjedd med hver og en av oss. Serien har et fotfeste i virkeligheten, sier han.

Men hvem er disse to unge skuespillerne? Og kan de kjenne seg igjen i Anders og Mio – paret som plutselig må bli voksne?

– Er dette alt?

– Ja, selvfølgelig. Mio har store drømmer og fantasier, hun er sulten på livet. Plutselig føler hun seg fanget, klaustrofobisk, og tenker: «Er dette alt?». Det er noe jeg kjenner meg igjen i – å tørre å tenke på hva som er best for meg, forteller Loch Næss.

Hun tror det er lett å føle seg ego hvis man prioriterer seg selv. Selv har hun funnet ut at hun heller ikke blir noe bedre menneske for de rundt seg om hun ikke følger sine egne drømmer og ønsker. Det er nok en stor del av å bli voksen, mener hun.

«Hjerteslag» sesong 3 Premiere: 13. desember 2020 Produsent: ANTI Regissør: Sebastian Kåss Hovedforfatter: Emmeline Berglund Manusforfattere: Amy Black Ndiaye, Hege Gaarder Nordlie, Ragnhild Hammersmark Ulleberg Vis mer

FANGET: Mio (Thea Sofie Loch Næss) elsker datteren Mike, og sin lille familie, men hun føler seg plutselig fanget i serien «Hjerteslag». Foto: Andris Søndrol Visdal

Selv om Mio fikk barn tidlig, er ikke Loch Næss helt klar for det samme.

– Jeg tror Mio er og kommer til å bli en god mor, men hun må gjøre det på sine premisser. Kanskje vil hun skjønne at det er rom for å være ung og også mor, sier hun.

– Jeg tror det er fint å vise – jeg har unge foreldre selv, og har på mange måter vokst opp sammen med dem. Jeg tror veldig mange nå tenker at man ikke skal få barn før man har gjort alt man vil gjøre, men det går an å få barn selv om du ikke er 35 år og i full jobb. Man tenker at livet stopper opp når man får barn.

– Vil du ha barn?

–Ja. Det vil jeg. Men jeg er også en av dem som tenker at det er så innmari mye jeg må gjøre først, svarer hun lattermildt.

– Egentlig ganske egoistisk

Vebjørn Enger blir til tider helt matt av å skulle være Anders – den snille fyren som bare vil gjøre Mio glad.

– Det er noen ganger litt kjipt. Man har lyst til å be ham ta seg sammen og si: «Hva faen, kompis!», sier Enger.

Han på sin side føler seg relativt ulik karakteren sin.

– Jeg er egentlig ganske egoistisk av meg, og gir litt mer faen. Hvis jeg hadde gjort noen gravid, hadde jeg ganske tidlig sagt hva mitt ønske var om hvorvidt vi skulle beholdt barnet.

Men han håper det blir mer tak i Anders denne sesongen. I motsetningen til undertegnede har hverken Enger eller Loch Næss sett siste sesong ennå.

SNILL: Vebjørn Enger mener karakteren hans Anders er for snill og konfliktsky i møte med kjæresten Mio. Foto: Andris Søndrol Visdal

– Anders har danset veldig til Mios fløyte. Jeg håper han fremstår litt mer grepa nå. Man går og venter på at han skal si hva han føler. Men i denne sesongen er han ikke så snill, kanskje ...

– Men du sier du ikke er så snill?

– Jeg er mer tydelig. Jeg er mer impulsiv. Jeg har ikke så stort behov for trygghet. Han har lyst på de trygge rammene. Det har jeg sikkert en gang også. Men det er ikke i fokus akkurat nå, sier Enger, og legger til:

– Vennene mine synes det er irriterende hvor jævlig flott jeg blir fremstilt i den serien. Jeg vil påstå at Anders er en litt bedre fyr enn meg.

Men en lattermild Enger, som også er kjent fra filmen Askeladden, forteller at kjæresten hans neppe ville valgt Anders fremfor ham.

– Hun synes Anders er tafatt og mangler bein i nesa.

Vebjørn Enger og Thea Sofie Loch Næss i forbindelse med premieren av «Hjerteslag» i 2019. Foto: Frode Hansen

Men hvordan det går med Mio og Anders gjenstår å se 13. desember.

– Det har vært fantastisk. Thea og jeg har en fin relasjon. Både foran og bak kamera. Vi er trygge på hverandre og kan prøve ut ting, drite oss ut og samarbeider godt. Hun er så skjønn og dyktig, sier Enger.

Han synes det er trist å ha rundet av sesongen.

– Det var en skikkelig fin gjeng å jobbe med, skulle ønske vi kunne fortsette.

– Vebjørn er en helt sinnssykt god skuespiller. Det har vært veldig gøy å spille med ham, avslutter Loch Næss.

