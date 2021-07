BLIDE: Prins William og prins Harry foran statuen av sin mor, prinsesse Diana. Foto: Dominic Lipinski / Pool PA

Prins William og Harry viste frem Diana-statuen

Prinsebrødrene avduket skulpturen av moren på det som ville vært prinsesse Dianas 60-årsdag.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Nå står statuen i det som skal ha vært prinsesse Dianas favorittområde i hagen utenfor Kensington Palace – Sunken Garden.

Prins Harry (36) ankom slottet i bil like før seremonien startet kl 15. Det kom bilder av Harry og William (39) som smilende spaserte sammen på området før avdukingen.

De før så sammensveisede prinsebrødrene har lagt uenighetene til side for å stå samlet under minnemarkeringen for moren.

Tonen så også ut til å være svært god under selve seremonien. Bildene viser to muntre brødre.

Det var likevel høytidelig.

«Hver dag ønsker vi at hun fortsatt var her sammen med oss. Nå håper vi at denne statuen for alltid vil være et symbol på hennes live og hva hun sto for», skriver William og Harry i en felles melding på prins Williams Instagram.

SPENT ØYEBLIKK: Prins Harry og William før de fjernet teppet. Foto: Dominic Lipinski / PA Wire

De takker også alle som har bidratt til at dette minnesmerket er blitt en realitet.

«Vi husker hennes kjærlighet, styrke og karakter – kvaliteter som gjorde henne til en kraft for alt det gode verden over. Hun forandret utallige liv til det bedre, skriver de om Diana.

I HUMØR: Prins Harry. Foto: Dominic Lipinski / PA Wire

Mange skuelystne møtte også frem utenfor palasset i håp om å få et glimt av begivenheten. Avdukingen foregikk avskjermet fra offentligheten.

Hagen var stengt for alle andre torsdag, men ellers er alle hagene rundt Kensington Palace åpne for alle. Dermed kan alle som vil, senere kunne se statuen på nært hold.

SAMMEN IGJEN: Prins William og prins Harry før avdukingen. Foto: Yui Mok / PA Wire

Diana hadde selv sitt hjem i en av fløyene Kensington Palace, det enorme slottet som i dag huser om lag 50 andre i kongeslekten – deriblant prins William, hertuginne Kate (39) og deres tre barn.

Ifølge BBC er det lagt ned over 1000 timer i arbeidet med å redesigne Sunken Garden. De 4000 ulike blomstene som er plantet, er inspirert blant annet av prinsessens mange kjoler, skriver nettstedet Historic Royal Palaces.

1994: Prins William, prinsesse Diana og prins Harry avbildet i Lech tre år før hun døde. Foto: WERNER NOSKO, Reuters

24 år har gått siden Diana endte sitt liv på tragisk vis – i en bilulykke i Paris – 36 år gammel. Prins Harry var bare 12 år og prins William 15 da de mistet mamma.

Det er den kjente britiske kunstneren Ian Rank-Broadley som har laget statuen. 69-åringen, som også står bak portrettet av dronning Elizabeth (95) som figurerer på alle britiske mynter, var til stede under avdukingen.

PRINSENES TANTE OG ONKEL: Charles Spencer, Dianas bror, og Sarah McCorquodale, Dianas søster, avbildet da de ankom. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Da Dianas sønner i 2017 kunngjorde at de ville hedre sin mor på denne måten, var planen å ha en større seremoni med langt flere gjester. På grunn av pandemirestriksjoner kunne bare et lite knippe møte opp, de fleste av dem representanter fra Dianas nære familie.

Blant dem var Dianas bror og søster, Charles Spencer (57) og Sarah McCorquodale (66).

HAGEN: Dette udaterte bildet fra Sunken Garden utenfor Kensington Palace er det hoffet selv som deler med pressen. Foto: Kensington Palace / PA Wire

Britiske medier meldte før seremonien at hertuginne Kate og barna ikke skulle være med, for å gi plass til andre. I stedet skal prins William ha tatt med kona og barna på en privat visning før dagens offisielle avduking.

Også prins Charles (72) skal ha takket nei til å være med. Entertainment Tonight og flere andre medier siterer kilder som opplyser om at Dianas eksmann angivelig styrer unna fordi han ikke vil være en distraksjon under seremonien og rive opp gamle sår.

Hertuginne Meghan (39) er heller ikke til stede. Hun befinner seg hjemme i Los Angeles med parets nyfødte datter og sønnen Archie (2).

FOLKET HYLLER: På denne porten til Kensington Palace har folket hengt opp sine hyllester for å hedre Diana på det som ville vært hennes 60-årsdag. Foto: Frank Augstein / AP

Harry landet på engelsk jord fredag og satt frem til onsdag i karantene på Frogmore Cottage.

Forholdet mellom prins Harry og den øvrige delen av kongefamilien har vært anstrengt i lang tid, særlig etter det omstridte Oprah-intervjuet med Harry og hertuginne Meghan (39) i april.

SAVNET: Prinsesse Diana var en høyt elsket prinsesse i hjemlandet. Foto: ANDY RAIN / EPA

Før avdukingen hadde William og Harry bare møttes ansikt til ansikt ved én begivenhet siden Harry og familien flyttet fra England i fjor vår – og det var da deres bestefar, prins Philip, ble gravlagt 17. april.

En rekke medier har meldt at de to brødrene ifølge kilder vil ha et privat møte etter seremonien, før Harry setter kursen mot sitt nye hjemland, USA.

HILSENER: Utenfor slottsområdet har folket hengt opp flagg, bilder og ballonger torsdag. Foto: ANDY RAIN / EPA