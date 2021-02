NOMINERT: Nå svarer Press på kritikken som kom etter Sophie Elise AS ble nominert til årets Gullbarbie. Foto: Frode Hansen

Press slår tilbake etter Gullbarbie-kritikk: − Er ikke et personangrep

Press kommer med et innstendig ønske til Sophie Elise Isachsen i ny video. – Det er ganske mange barn og unge som reagerer, og de må du også ta på alvor.

Publisert: Nå nettopp

Hvert år deler Press (Redd Barna Ungdom) ut en versting-pris. Prisen skal være for og av ungdom, og skal gå til den aktøren som er best på å få ungdom til å føle seg verst.

I år er bedriften til Sophie Elise Isachsen, Sophie Elise AS, nominert.

– Siden vi slapp årets Gullbarbie-kandidater har det vekt en del reaksjoner, spesielt fra Sophie Elise AS. I ettertid har det også vært reaksjoner fra Isachsen selv og andre. Derfor ønsker vi å gå gjennom noen av de tingene som har blitt sagt, sier Lea Mariero, lederen i Press, i en video delt på Press sine sider på både Instagram og Facebook.

Forrige uke avslørte VG at Press ikke har kontrollrutiner for å kvalitetssikre alderen til de som stemmer frem en vinner. Altså kan de ikke garantere at det bare er ungdom som nominerer eller kårer en vinner.

Sophie Elise går hardt ut mot Gullbarbie: − Uriktig bilde av situasjonen

Lederen i Press, Lea Mariero, forklarte dette med at det vil bli vanskelig å få barn og ungdom til å bruke en bankID-løsning for å verifisere alderen.

– Det er det primære hensynet vi tar, nettopp for at det skal være barn og unges kampanje, sa hun.

I videoen på Press sine sider svarer hun nå på reaksjonene, og kommer med en innstendig bønn til Sophie Elise Isachsen.

VG har vært i kontakt med Sophie Elise Isachsen. Hun ønsker ikke kommentere saken denne gangen, men du kan lese flere av hennes svar og kritikk fra forrige uke her.

Dette er ikke første gang Sophie Elise Isachsen er nominert.

– I år kom det derimot litt overraskende på meg. I kanalene mine prøver jeg å være så autentisk og transparent som mulig, sa influenceren til VG forrige uke, og la til:

– Du kan være 43 år gammel eller elleve år og likevel nominere noen til Gullbarbie. Jeg vet at man i mange forum, som for eksempel Jodel eller Kvinneguiden, har gått sammen om å nominere meg til slike priser tidligere.

– Gjør debatten dårlig

Isachsen har kritisert Gullbarbie for å sette henne i en «slik offentlig gapestokk».

– Vi ønsker ikke sette Isachsen personlig en offentlig gapestokk. Det vi ønsker er å fokusere på reklame og annonse som brukes av influencere, som Sophie Elise As, og hvordan dette faktisk bidrar på barn og unges psykiske helse, sier Mariero i videoen.

I tillegg til å kritisere Press for å sette henne i en offentlig gapestokk, sa Isachsen i denne saken følgende:

– Jeg er en 26 år gammel jente som prøve å finne min vei i livet.

Dette svaret er noe Press mener skaper en usunn debatt.

– Vi mener at dette gjør debatten dårlig, at man ikke kan diskutere hvordan bedriften din tjener penger, sier Mariero.

Hun påpeker videre at Press ikke bare har bladd gjennom Isachsens Instagram, men at det er 9000 barn og unge som har nominert Sophie Elise AS til årets Gullbarbie de siste fire årene, og at det tilsvarer 76 prosent av alle nominasjonene som har kommet inn de samme fire årene.

Likevel nevner ikke Mariero i videoen at de ikke kvalitetssirkler alderen til de som stemmer, og at stemmene i praksis kan komme fra voksne mennesker som oppgir uriktig alder.

Lea Mariero er lederen i Redd Barna Ungdom, også kalt Press. Foto: Leif-Erik Sørensen

Men til VG sier hun følgende:

– Vi har gjort en rekke tiltak for å sørge for at det er riktig målgruppe som stemmer. Det er åpenbart at vi ikke kan benytte oss av løsninger som BankID, når det nettopp er barn og unge som er målgruppen. Vi tror de fleste er ærlige, og ber voksne om å la dette være barn og unges kampanje.

– Hvorfor ville dere lage en sånn video?

– Fordi det virket som det var mye usikkerhet rundt nominasjonen, og mye som ble påstått som vi mener er galt. Derfor ønsker vi konkret å gå gjennom den kritikken og svare på den, sier Press-lederen.

Tre kriterier for å bli nominert

Videre tar Press-lederen et oppgjør med ting hun mener ikke stemmer, og påpeker at prisen går til den som er best til å få ungdom til å føle seg verst gjennom tre kriterier som er: Gammeldagse kjønnsroller, uoppnåelige skjønnhetsidealer og unødvendig seksualisering. Aktørene nominert trenger altså ikke oppfylle alle tre kriteriene. Sophie Elise AS er nominert for fokuset på kropp, og for unødvendig seksualisering i reklamer.

Isachsen svarte VG på sistnevnte forrige uke:

– De eneste av disse som «spiller på kropp og sex» (hvordan jeg tolker det er altså at jeg viser kroppen, ettersom jeg hverken skriver noe seksuelt, oppfordrer til noe seksuelt, slenger meg rundt og er forførende) handler alle reklamene om produkter som enten undertøy eller «self tan».

Hun påpekte at forbrukeren i begge disse tilfellene antagelig vil se hvordan produktene ser ut på kroppen, og hun forsøkte å gjøre disse reklamene også p åen humoristisk og nyansert måte.

Et ønske til Sophie Elise

Avslutningsvis kommer Press med et ønske direkte til Isachsen:

– Årets Gullbarbie-nominasjon av Sophie Elise AS, er ikke et personangrep, det er ikke et forsøk på å henge deg. Så utrolig mange unge ser opp til deg, og med god grunn, sier Mariero, og legger til:

– Du kjemper viktig kamper. Du har fokusert på spesielt psykisk helse blant barn og unge. Du er utrolig dyktig i det du driver med, og har fått til å bygge en enorm business, og det følger også et veldig stort ansvar. Det ansvaret tror jeg du er veldig bevisst på. Likevel er det ganske mange barn og unge som reagerer, og de må du også ta på alvor. Du er nødt til å kunne ta kritikken på alvor, for du driver en business du tjener penger på, og det får konsekvenser for barn og unge.

Derfor håper Mariero at Isachsen kan legge vekk argumenter om at de prøver å henge henne som person ut, for det vil de ikke.

– Jeg håper vi sammen kan kjempe for barn og unges psykiske helse, fordi vi begge vet hvor viktig det er.