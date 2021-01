KROPPEN FORANDRES: På Instagram kan det kanskje virke som kroppen spretter tilbake rett etter fødsel, men for de aller fleste tar det måneder (og år) før man passer i gamle klær, skriver Sandra Lyng i et innlegg på Instagram. Foto: Skjermdump fra Lyngs Instagramprofil

Sandra Lyng forsvarer mammakroppen på Instagram: − Faktisk, er det ganske rått!

Ofte må man akseptere at kroppen aldri vil bli den samme igjen. Og det er jo helt greit, skriver artisten.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

«Ca. 1000 folk spurte om jeg var gravid da jeg postet det forrige bildet. Jeg var ikke gravid da bildet ble tatt, og er heller ikke gravid nå.»

Slik begynner Sandra Lyngs nyeste innlegg på Instagram. Artisten skriver at bildet er tatt etter at hun fødte sønnen Sander i 2018.

I posten forsvarer Lyng «mammakroppen» etter at hun etter deling av forrige Instagram-innlegg fikk spørsmål om hun var gravid.

«På Instagram kan det kanskje virke som kroppen spretter tilbake rett etter fødsel, men for de aller fleste tar det måneder (og år) før man passer i gamle klær. Ofte må man akseptere at kroppen aldri vil bli den samme igjen. Og det er jo helt greit! Faktisk, er det ganske rått! Man har jo faen meg født et helt menneske!» skriver hun videre.

Lyng påpeker at kvinnekroppen jobber som en maskin etter en fødsel, og at det i barselperioden må være greit å bruke det lille man har av ekstra energi på annet enn fokus på trening og kosthold.

Artisten skriver at hun selv, etter at Sander ble født, brukte den tiden hun hadde til overs til «å spise, dusje eller sove sittende.»

«Og da er jo resultatet at man fortsatt har en liten kulemage 6 måneder etter fødsel», avslutter hun innlegget med.

I skrivende stund har det nyeste innlegget mer enn 250 kommentarer. Mange kvinner takker artisten for at hun løfter tematikken.

Har delt åpent

Lyng har vært åpen om egen psykisk helse, hvordan det var å være gravid og om erfaringene hun gjorde seg som nybakt mor.

Under graviditeten fikk artisten mange spørsmål om størrelsen på magen. Flere lurte på om hun ventet tvillinger eller trillinger, og ikke ett barn. Det valgte hun også å ta et oppgjør med på Instagram.

Hun har også fortalt om sin fødselsdepresjon, blant annet på Instagram og i podkasten «Ida med hjertet i hånden».

VG har vært i kontakt med Sandra Lyngs manager Marte Schei. Hun sier at Lyng synes det er greit at VG gjengir tekst og bilde fra Instagramposten. Artisten har imidlertid ingen ytterligere kommentar utover det som står skrevet i innlegget.