RØK UT: Nathan «Nate» Kahungu utkledd som Peter Pan i kveldens wienervals med Helene Spilling. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Seere sier det ikke var mulig å stemme under «Skal vi danse»-duell

Flere seere melder lørdag kveld om at det ikke var mulig å stemme på TV 2s nettsider under kveldens «Skal vi danse»-sending, der dommerfavoritt Nathan Kahungu røk ut av konkurransen.

Oppdatert

Lørdag kveld renner det inn med tips til VG om at det ikke var mulig å stemme på TV 2s nettsider under kveldens «Skal vi danse»-sending.

– Når man skulle trykke på navnet var det som om det var låst, det responderte ikke i det hele tatt, sier en tipser til VG.

Tipseren stemte under duellen, og prøvde begge deltagerne uten hell.

Under TV 2s Facebook-innlegg, hvor de takker paret for dansen, har mange seere også kommentert at de ikke fikk stemt på nettsiden.

Tar det på alvor

TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl sier til VG at det kan ha vært problemer med stemmegivningen.

– Vi kommer til å sjekke dette med vår underleverandør som sitter ansvarlig for stemmesystemet. Vi kommer vi til å ta en grundig gjennomgang i morgen, når vi får tak i dem.

Dahl sier at de har et system som er rigget for å ta inn et større antall stemmer enn i dag.

– Vi tar dette på største alvor. Så må vi få en tilbakemelding på om det er så omfattende at det har hatt en påvirkning på resultatet. Folk skal være trygge på at når de stemmer, skal det også komme et rettferdig resultat.

Dahl sier de vil gå ut med informasjonen så fort de vet hva som har skjedd, noe han anslår vil bli senest mandag.

DUELL: Nathan «Nate» Kahungu og Helene Spilling måtte ut i danseduell mot Michael Andreassen og Ewa Trela. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Sandra (25) er blant de som satt hjemme i stua med familien og så på kveldens sending. Da det var tid for duell forsøkte samtlige i sofaen å stemme frem sin favoritt, uten hell.

– Ingen av oss fikk stemt. Vi prøvde på nett og med flere nettlesere. Noen fikk stemt, men det ble registrert feil. En skulle stemme på en person en gang, men det ble registrert alle tre stemmene på samme sted, forteller Sandra.

– Ikke forventet

Det var duket for eventyrkveld, og det var danseparene Nathan «Nate» Kahungu og Helene Spilling, og Michael Andreassen og Ewa Trela som måtte ut i duell.

Duellen var rekordjevn, sa programleder Anders Hoff like etter avstemningen. Til slutt var det Kahungu som måtte forlate «Skal vi danse», til manges overraskelse.

Like etter sending sier Kahungu til VG at det hele kom som et sjokk.

– Jeg vet ikke om det å lov å si at jeg er overrasket, men det var ikke forventet hverken i form av at jeg skulle ryke eller havne i duell, sier han.

Foto: Espen Solli / TV 2

– Det er utrolig kjipt å ha denne følelsen, vi prøvde vårt beste. Jeg er mest skuffet over at jeg ikke var bra nok for Helene, sier han.

På spørsmål om hvordan dansepartneren Spilling har det, svarer hun:

– Helt jævlig.

Kahungu sier at det han kommer til å savne mest med ikke skulle på dansetrening igjen på mandag, er samholdet.

– Det er fantastiske mennesker her. Jeg har blitt glad i hver og en av dem på forskjellige måter, og jeg kommer til å savne hver og en av dem.

Publisert: 10.10.20 kl. 22:58 Oppdatert: 10.10.20 kl. 23:09