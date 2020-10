BABY: Triana Iglesias er gravid, og neste år tar hun med babyen til «Paradise Hotel». Foto: Dana Cole / Portraits by Dana Cole

Triana Iglesias tar med babyen til «Paradise Hotel»: − Kommer til å gå kjempebra

Hun trodde tiden for «Paradise Hotel» var over, men produksjonen var ikke helt klare for å la henne gå. Sesong 14 tar Triana Iglesias med babyen til Mexico.

Nå nettopp

– Er det ikke crazy? Jeg føler meg så gammel, sier Triana Iglesias (38) til VG om å skulle spille inn sesong 14 av «Paradise Hotel».

I 13 sesonger, 13 år, har hun reist til Mexico for å være programleder på skandalehotellet. Men så kom corona, og i juni bekreftet Iglesias nyheten – hun er gravid.

Da kunne hun ikke forstå hvordan det kunne bli mer «Paradise Hotel» på henne. Men fortvil ikke. Tiden for Triana er ikke over. Babyen blir nemlig med til Mexico.

Baby på tur

– Jeg er veldig takknemlig for at kanalen har lagt ting så ekstremt til rette for meg. Det blir jo litt annerledes nå, som alt annet, forteller Iglesias.

Innspillingen blir ikke i januar som vanlig, men senere på året. Hun kan ikke si når.

– Vi reiser ned såpass sent at babyen faktisk er gammel nok til å reise! Jeg trodde egentlig ikke at jeg kom til å gjøre mer «Paradise Hotel», med tanke på babyen og alt, sier hun.

– Men så tok de kontakt og sa at vi skulle spille inn senere, og selvfølgelig sa jeg ja da!

Nå har hun brukt mye tid på å finne ut hvordan det fungerer når man reiser med barn, hvem i familien hun skal ha med og hvor gammel babyen må være for reise. Hele familien skal være med til Mexico, noe som gjør det ekstra fint.

– Da har jeg blitt ordentlig kjent med babyen. Jeg er jo mamma allerede, sier jeg, men da har jeg blitt ordentlig mamma – blitt kjent med rutiner og alt mulig. Jeg får også en assistent der nede, men det er mer for meg. Baby tar jeg og mannen oss av, forteller hun til VG.

Triana Iglesias og Mikael Gabriel forlovet seg i 2017.

Hemmelighetsfull

Men når det kommer til babyen holder hun seg hemmelighetsfull. VG spør om både termin og kjønn, men «Paradise»-dronningen holder foreløpig kortene tett til brystet.

– Jeg vil ikke dele dette med termin og sånt, for jeg synes folk mener så ekstremt mye når du skal bli mamma. Det er ekstremt mye meninger, forteller Iglesias.

Nå som hun skal ta med babyen til Mexico tror hun meningene kommer til å bli enda flere.

– Det er nok mange som kommer til å mene mye om dette, men jeg har sjekket opp dette og vi reiser ikke ned dit før babyen er gammel nok. Det er viktig!

PARADIS: Triana Iglesias er programleder på «Paradise Hotel», også når hun har fått barn. Foto: Roy Darvik/Viaplay

– Jeg har snakket med en jordmor som har forberedt meg på hvordan det kommer til å være med jobb, sånn at det skal bli enklest mulig. Og det kommer til å gå kjempebra. For meg var det bare viktig å vite om det var mulig – når kan man reise med en baby?

Alt er nemlig nytt for Iglesias. Dette er første gang hun skal bli mamma, selv om hun selv sier hun har følt seg som mamma siden hun fant ut at hun var gravid.

– Men åh, jeg gleder meg så mye!

– Skulle tro man ble lei

Triana Iglesias elsker «Paradise Hotel». Derfor er det ikke sjokkerende at hun blir med til Mexico også neste år. Men hvorfor er programmet, som går på Viaplay og Viafree, så spennende?

– I begynnelsen da Paradise begynte å gå, var ikke sosiale medier det samme som i dag, og da var det som skjedde på Paradise sjokkerende, men nå tror jeg ikke det sjokkerer så mye mer. For nå kan man få alt sjokket på telefonen. Da må det være noe annet?

les også Produksjonen grep inn etter gjentatte forespørsler om sex: – Alltid rom for å forbedre seg

Hun tror det handler om relasjonene, humoren i programmet og flinke klippere.

– De gjør alt så morsomt.

Hun aner ikke hvor lenge hun skal holde på med «Paradise Hotel», men hun vet hvert fall at eventyret ikke er over ennå.

– Man skulle tro man ble lei? Men jeg synes det har blitt finere og finere for hvert år, sier Iglesias.

– Jeg er kjempetakknemlig for at de har lyst til å ha med meg. Spesielt nå når de må ta så mye hensyn, med baby og alt, også vil de ha med meg. Det er så hyggelig. Jeg blir så rørt. Tenk å få være i en jobb så lenge. Nå håper jeg folk bare søker om å få bli med i neste sesong av «Paradise Hotel»!

Publisert: 18.10.20 kl. 20:01

Les også