BYGGEARBEID: Fartsgrensen er normalt 110 på E18 ved Sande, men da artisten kjørte forbi var den 50. Foto: Martin Nilsen

Norsk popstjerne dømt for råkjøring

En kjent norsk popartist i 50-årene er dømt til 16 dagers fengsel for råkjøring.

Han fratas også førerkortet i en periode på 21 måneder, går det fram av dommen fra Oslo tingrett mandag.

Av dommen går det fram at popartisten kjørte i 108 kilometer i timen, til tross for at høyeste tillatte hastighet i området var 50 kilometer i timen, på E18 ved Sande i Vestfold i mai.

Det var Nettavisen som omtalte saken først.

John Christian Elden er mannens forsvarer. Hans klient godtok dommen på stedet.

– Han er bare glad for å være ferdig med saken, skriver Elden i en SMS til VG.

– Han er glad for at retten la til grunn hans forklaring om at han var uoppmerksom på motorveien og ikke med vilje brøt fartsgrensen. Han tar sin straff og kommer ut av saken som en bedre sjåfør, legger han til.

I dommen heter det også at artisten ga en “uforbeholden tilståelse”. Han forklarte at han ikke så skiltet med 50-sone.

Retten påpeker at det ikke oppstod noen farlige situasjoner i forbindelse med episoden. Hadde dette skjedd ville straffen blitt skjerpet. I formildende retning vektla de at tiltalte ga en uforbeholden tilståelse.

– Uten tilståelsen ville straffen blitt fengsel i 20 dager, heter det i dommen.

Av dommen går det også frem at artisten hadde tre aktive prikker på førerkortet fra før av. Derfor ble tap av førerrett økt med tre måneder til 21 måneder.

