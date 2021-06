PÅ TV: Deltagerne i sesong 14 av «Paradise Hotel». Foto: Bjornar Posse Sandboe

«Paradise Hotel» sensureres mer enn før: − Ble overrasket da jeg så det

I årets sesong av «Paradise Hotel» sensureres kropp og sex mer enn tidligere. Deltager Ludvig Dyreng tror årsaken er overgrepssaken i den svenske versjonen av programmet.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Nå nettopp

«Paradise Hotel» har i en årrekke fungert som Norges største sjokk-reality, og har vært dominert av høyt alkoholkonsum, intriger og sex.

Men i årets sesong har Nent så langt vært forsiktige med å vise frem både nakenhet og sexscener. I tillegg er programmet mer sensurert enn før.

I episodene som til nå er lagt ut av sesong 14 sensureres blant annet jentenes bryster og rumpe. Det ble ikke gjort i sesong 13, 12 og 11.

Da deltagerne Solveig Messel og Ludvig Dyreng gikk til sengs i episode tre, fikk seerne ikke se mer enn et stillbilde av de to dekket av en dyne.

– Jeg ble overrasket da jeg så det. Jeg forventet at det skulle bli vist litt forskjellige vinkler. Det hadde sikkert vært en god latter, men man tjener jo egentlig ikke noe på å ha sex på TV. Så for min del var det fint at det ble vist på den måten, sier Dyreng.

Han tror årsaken til den «utradisjonelle klippingen» er overgrepssaken i den svenske versjonen av reality-programmet.

I april sa to kvinnelige deltagere at de var utsatt for overgrep under den svenske innspillingen. Saken ble i ettertid politianmeldt, og svenske påtalemyndigheter har åpnet etterforskning av saken. Sesongen er i tillegg fjernet fra strømmetjenesten til Nent.

– De er sikkert mer varsomme og litt politisk korrekte. De vil sikkert ikke bidra til mer blest, sier Dyreng om produksjonen.

PÅ TV: Ludvig Dyreng (22) er med i årets sesong av «Paradise Hotel» Foto: Bjornar Posse Sandboe

Viser relevant innhold

Seneste den forrige sesongen av realityprogrammet var sterkt dominert av seksuelle scener. Sesongen ble også omtalt som «drøyere» enn tidligere.

VG har sendt Nent en rekke spørsmål, blant annet om hvorfor de har sladdet jentenes bryster, og hvorfor de viser mindre av sexscener enn tidligere. De har følgende kommentar:

– Vi viser det innholdet som er relevant i forhold til å forstå deltagernes innbyrdes relasjoner og spillet på hotellet. I år har vi særlig fokus på spillet, og derfor er det naturlig nok mer oppmerksomhet rundt dette, sier Head of PR, Denmark & Norway i Nent, Kristine Holm Marcher.

Nent har ikke svart VG på spørsmål om hendelsen i Sverige er årsaken til at de har tonet ned på innholdet av nakenhet og sex.

– Vi ser fortløpende på hvordan vi kan forbedre Paradise Hotel og sikre at det både er aktuelt, samt interessant å se på og medvirke i, sier Marcher.

Kan tape millioner

Den svenske avisen Aftonbladet har tidligere skrevet at overgrepssaken i Sverige kan ha vært en millionfiasko for Nent.

Kilder som avisen har snakket med sier at det koster nærmere 200.000 svenske kroner for å lage én episode. I tillegg skal de dra inn det dobbelte i reklameinntekter.

Årets andre sesong av den svenske versjonen er allerede spilt inn, og dersom også den sesongen blir fjernet som følge av overgrepssaken, betyr det at Nent kan tape ytterligere syv millioner i kostnader for et program som ikke sendes.

Marianne Massaiu, TV-sjef i mediebyrået MediaCom, sier «Paradise Hotel» er en viktig driver for Nent, og at det er mulig at de er i en fase der de kjører et «føre-var-prinsipp».

– Jeg blir ikke overrasket om de er kanskje utviser litt ekstra forsiktighet som følge av denne hendelsen. Det er ikke ønskelig å provosere hverken seere eller annonsører, som kanskje er litt ekstra oppmerksomme, sier hun og legger til:

– Det kan også være for å trygge annonsørene. Det at annonsørene ikke vil assosieres med en overgrepssak er jo opplagt.

Hun sier det er kostbart å produsere TV-innhold, og at det å trekke en produksjon aldri er ønskelig. For strømmetjenester er det også ønskelig med en stor og lojal abonnementsbase.

– Det gir store inntekter, og den blir stadig viktigere for kanalene.