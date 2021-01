Eli om Carl: – Han kom hjem og gråt

Da Carl I. Hagen var så mentalt utslitt at han ikke klarte å komme seg ut av sengen på fem dager, var det Eli som fikk ham på bena igjen. Nå jobber de bevisst for å unngå gnisninger i ekteskapet.

De var ikke sikre på at kjærlighetsforholdet hadde livets rett. De var gift på hver sin kant, og hadde begge barn. To familier ville bli revet opp med roten hvis de to ga etter for følelsene.