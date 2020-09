LANGT FRA PERLEVENNER: Daniel Viem Årdal og Jostein Grav gikk tidlig i tottene på hverandre under innspillingen av høstens «Farmen». Foto: Alex Iversen, TV 2

«Farmen»-Jostein ber om unnskyldning etter «butikk-kritikk»: – Mange føler seg nok litt såret

Flere reagerer på det de mener er en nedlatende holdning fra «Farmen»-deltageren (58), som nå legger seg flat.

Kun én uke er unnagjort på «Farmen»-gården, men allerede har konfliktsnivået vært høyt blant flere av de 14 deltagerne. Etter å ha blitt valgt til førstekjempe av storbonden Daniel Viem Årdal (30) ble det i onsdagens episode svært dårlig stemning da førstekjempen Jostein Grav valgte å legge ned arbeidet etter å ha blitt beskyldt for å forsøke å ødelegge ukesoppdraget.

Grav fikk beskjed av storbonden om å komme seg vekk fra området der deltagerne jobbet på spreng og fikk beskjed av Årdal om «å vokse opp». Senere, etter at ukesoppdraget ble underkjent, ble han kalt «13 år i hodet» av storbonden.

I en samtale med meddeltager Raymond Røskeland (36) var Jostein Grav, som søndag tapte høstens første tvekamp mot Kjetil Kirk (27), kritisk til måten storbonden opptrådte på.

– Det er sånne barnerumper som det som blir befal i militæret. Som ikke når opp til noe annet. Han klarer jo ingenting. Han har jobbet i butikk, det er det han har gjort. Hvor gammel er han? 35 år snart? Sa Grav i programmet.

På sosiale medier er det flere som har bitt seg merke i det de mener er en svært nedlatende holdning til butikkansatte. Til VG forsikrer imidlertid «Farmen»-deltageren at det ikke var sånn ment.

– Jeg har fått litt kritikk fra mine nærmeste for det der. De synes det var pinlig at jeg sa det. Det kan virke litt nedlatende overfor butikkmedarbeidere, men bakgrunnen for at jeg sa det var at han ga uttrykk for at han var en arbeidsleder når han slo seg opp og frem for å bli storbonde. Så kom det frem senere at han jobber i en butikk på Steinkjer. Og da er man ikke akkurat en arbeidsleder som vil fungere på den plassen vi var på.

Han fortsetter:

– Jeg snakket ikke om butikkmedarbeidere generelt, det handlet om han som butikkansatt - og som skulle lede et arbeidslag.

Han skjønner likevel at noen reagerer.

MÅTTE GI TAPT: Jostein Grav (til høyre) er ute av «Farmen» etter å ha tapt tvekampen i øksekast mot Kjetil Kirk. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Det er klart, det er ingen bra framtoning fra min side, og mange føler seg nok litt såret over det. Men det var absolutt ikke sånn ment. På vegne av alle butikkmedarbeidere vil jeg bare si unnskyld.

– Så du har ingen nedlatende holdning til butikkansatte?

– Nei, det er heller motsatt. Når jeg kommer inn i en butikk sier jeg ofte til dem som jobber der at «Nå er klokka 20, jeg synes det er forferdelig at dere må stå her å jobbe fordi vi ikke klarer å gjøre ferdig butikkhandlingen innenfor vanlig arbeidstid». Det er min holdning til det, sier 58-åringen til VG.

Jostein Grav tapte søndagens tvekamp mot Kjetil Kirk i grenen øksekast, og går nå inn i sidekonkurransen «Torpet», der de tidligere «Farmen»-deltagerne Olav Harald Ulstein, Karianne Wahlstrøm og Mathias Scott Pascual befinner seg.

Publisert: 28.09.20 kl. 17:50

