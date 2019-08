NYGIFT: Amanda Hearst og Joachim Rønning giftet seg i California i helgen. Her fra «Aladdin»-premieren tidligere i år. Foto: Rodin Eckenroth / WireImage

Joachim Rønning har giftet seg

Den norske Hollywood-regissøren og Amanda Hearst har sagt ja til hverandre i California.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

I januar ble det klart at stjerneregissøren var forlovet med amerikanske sosietetskvinnen Amanda Hearst.

I helgen ga de hverandre sitt ja på ærverdige Hearst castle, bygget av brudens oldefar, mediemogul William Randolph Hearst, i California.

Magasinet Town and Country har lagt ut bilde av de to fra bryllupsdagen. Også bruden har lagt ut et bilde på Instagram stories hvor av henne og Rønning hvor de kysser foran de vakre slottet.

les også Joachim Rønning fikk milliardærarving Amanda Hearst på kroken

Magasinet har også lagt ut en nettsak med bilder fra bryllupet.

Der står det at de ga hverandre sitt «ja» under en privat familieseremoni før de viste seg som ektefeller for første gang offentlige utenfor hovedinngangen til slottet.

Rønning røpet til VG i mai at bryllupet ville finne sted på sommeren.

Bruden hadde på seg en nydelig kjole med åpne skuldre og langt slep fra Oscar de la Renta, og hadde håret trukket elegant tilbake i en enkel knute i nakken. Brudgommen var kledd i svarte bukser og hvit blazer med en sort tversoversløyfe i halsen.

Byggingen av det fantastiske slottet ble påbegynt i 1922 og inneholdt 165 rom og har svimlende 51 hektar med hager, bassenger og terrasser, skriver magasinet.

På «Pirates of the Caribbean»-regissørens Instagram stories er det lagt ut bilde av både kransekake med norske flagg og øl fra hjembyen Sandefjord.

Ifølge magasinet dro paret fra seremonien i en vintage kabriolet og til stedet hvor paret først møttes for tre år siden – det eksklusive hotellet Chateau Marmont i Los Angeles.

les også Joachim Rønning med både Jolie og Pfeiffer på laget

Joachim Rønning er for tiden aktuell med «Maleficent»-oppfølgeren med Angelina Jolie i hovedrollen. Filmen har premiere 18. oktober. Rønning har to barn fra et tidligere ekteskap. Hearst har ingen barn og har heller aldri vært gift.

Hun jobber både som modell, med veldedighet, og har en toppstilling i motemagasinet Marie Claire. I tillegg er hun milliardærarving til Hearst-dynastiet.

Det har ikke lykkes VG i å få en kommentar fra brudgommen.

GIFT: Joachim Rønning fikk sin Amanda Hearst i helgen. Foto: Krister Sørbø/VG

Publisert: 03.08.19 kl. 15:15 Oppdatert: 03.08.19 kl. 15:39

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post