STRAMMER INN TITTELBRUK: Prinsesse Märtha Louise skal ikke lenger bruke prinsessetittelen i næringsvirksomheten sin. Her er hun sammen med daglig leder Geir Kamsvåg i Hest360. Foto: Hest360

Jubler over Märtha Louise-nyhet: – Vil gi langt flere og større muligheter

Prinsessens samarbeidspartner mener prinsessetittelen har skapt begrensninger for dem.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Onsdag ble det kjent at prinsesse Märtha Louise ikke lenger skal bruke prinsessetittelen i kommersielle sammenhenger. Nyheten har skapt begeistring for Hest360, som skriver på Instagram at dette vil gi selskapet langt flere og større muligheter.

– Bruken av prinsessetittelen til Märtha Louise har skapt begrensninger for oss, sier daglig leder Geir Kamsvåg i Hest360 til VG.

Fikk du med deg? Laget ny Instagram-konto uten prinsessetittel

– Dette vil gi oss langt flere og større muligheter. Vi har hele tiden passet på at når hun opptrer sammen med oss, så er det som Märtha Louise - ikke som prinsesse. Det er så klart noe vi har måttet passe på hele tiden, sier han.

Märtha Louises offisielle Instagram-konto inneholder prinsessetittelen, som gjør at prinsessen ikke kan markedsføre på sin egen konto. Etter at nyheten ble kjent tidlig onsdag, har Märtha Louise opprettet en ny Instagram-konto, men denne gangen uten prinsessetittelen i brukernavnet.

– Vi syns det er bra at det har vært en stor debatt rundt bruken av prinsessetittelen. Dette syns jeg er et klokt valg av henne, som får min støtte. Jeg kan forstå at det har vært vanskelig å skille mellom forretning og det kongelige, sier Kamsvåg.

Prinsessen: Skal ikke bruke prinsessetittel i kommersiell sammenheng

– Vi har brukt tid på å gjøre ting riktig, slik at vi ikke blander mellom det kongelige og forretningsdelen.

– En god dag for kongehuset

Professor i markedsføring på BI, Lars Olsen, mener det er stor forskjell på verdien av prinsessetittelen nasjonalt og internasjonalt.

– Alle i Norge vet hvem Märtha Louise er. Jeg tror ikke bruken av prinsessetittelen vil ha en stor betydning i Norge, men det er klart at internasjonalt vil ikke dette være noe fordel for henne, sier Olsen.

Saken fortsetter under bildet.

MARKEDSFØRING: Lars Olsen er professor i markedsføring på BI. Foto: Johannes Sorger / BI

Markedsføringsprofessoren tror ikke det norske markedet er like opptatt av prinsessetittelen, som det internasjonale markedet. Olsen tror imidlertid nyheten vil åpne opp flere muligheter for Märtha Louise.

– Det er mer ryddig. Märtha Louise vil ha en større frihetsgrad til å gjøre mer kommersielt nå, som en forretningskvinne.

Durek Verrett: Hevder han ble utsatt for rasisme

Olsen legger til at den kontroversielle virksomheten vil være lettere å akseptere når det er Märtha Louise som privatperson, enn med en prinsessetittel.

– Det er en god dag for kongehuset. Selv om kongehuset formelt sett ikke har hatt ansvar, har de indirekte blitt rammet av den kontroversielle virksomheten.

– Vi har mange nye forretningsplaner

Kamsvåg forteller til VG at han ikke har vært i kontakt med prinsessen siden nyheten kom ut, og ønsker heller ikke å avsløre hvilke planer Hest360 har sammen med prinsessen.

Fikk du med deg? La ut fødselsnummer på Instagram

– Det kan jeg ikke avsløre nå, men Hest360 har holdt på knapt over ett år, så vi har mange nye forretningsplaner som kommer i årene fremover, sier han, og legger til:

– Vi ønsker å samle og løfte hestesporten. Det har vi gjort ved å filme, noe som bare er en av flere elementer i det arbeidet vi gjør.

Fikk du med deg prinsessen og sjamanen i København?

Publisert: 08.08.19 kl. 06:21