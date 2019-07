DROPPER WOODSTOCK: Musikknettstedet Variety meldte at tirsdag at Miley Cyrus trakk seg fra festivalen. Onsdag skal hele festivalen være avlyst. Foto: Yui Mok / PA Wire

Variety: Woodstocks 50-årsjubileum er avlyst

Den legendariske festivalen skulle gjenoppstå med sitt 50-årsjubileum i sommer. Men i stedet for å ligne sine storhetsdager, går den nå i fotsporene til skandalefestival på Bahamas i 2017.

Luksusfestivalen «Fyre Festival» skulle vise seg å være for god til å være sant, og skandalen har nå blitt Netflix-dokumentar.

Kanskje snuser Netflix allerede nå på dokumentarmulighetene rundt Woodstock – festivalen som for 50 år siden samlet en halv million mennesker til «fred, musikk og kjærlighet».

Mottoet klinger ikke like godt 50 år senere. «Konflikt» er kanskje et mer dekkende ord. Selv om det bare er i overkant av to uker til festivalen skal finne sted, er billettene fortsatt ikke lagt ut for salg, til tross for lovnader gjennom flere måneder.

Det kommer derfor ikke som noen overraskelse at Variety onsdag kveld melder at hele festivalen avlyses. Ifølge nettstedet ble leverandører og investorer informert på morgenen.

Kort tid tidligere meldte nemlig både Miley Cyrus og Pussy Riots at de ikke kom til å opptre.

Det kan kanskje kalles en varslet katastrofe. Det siste halvåret har bydd på nederlag etter nederlag for festivalen.

Selskapet som sto for finansieringen av festivalen, Dentsu Aegis Network, trakk seg ut i slutten av april på bakgrunn av at de «ikke hadde tro på at produksjonen av festivalen ville ut utført med en verdighet som passer varemerket Woodstock», skrev Billboard da.

Konflikten endte i mai i retten, som konkluderte med at konsertarrangør Michael Lang fikk fortsette å arrangere Woodstock.

I tillegg til den økonomiske konflikten, som etter hvert løste seg med ny investor, manglet Woodstock et festivalsted. I midten av juni, bare én måned før festivalstart, ble det bekreftet at den ville finne sted på Merriweather Post Pavilion i Columbia i Maryland.

Så startet en ny runde problemer. I forrige uke valgte både rapper Jay-Z og original Woodstock-artist John Fogerty å trekke seg fra festivalen. Bandet Dead & Company skal også ha trukket seg ut. En rekke andre artister skal ha fulgte deres eksempel, og the Racounteurs, The Lumineers, John Sebastian og Country Joe McDonalds har skrevet seg av programmet.

Festivalen har hverken kommentert artistflukten eller avlysningen så langt.

Også Imagine Dragons og The Killers var annonsert som headlinere. Vokalist i Imagine Dragons har tidligere uttalt til Billboard at han ikke vet om opptredenen blir noe av.

«Fyre festival» viste seg å være en katastrofe da de første gjestene kom på festivalen. Woodstock ser imidlertid ut til å ha innsett nederlaget før det gikk så langt.

Publisert: 31.07.19 kl. 20:28 Oppdatert: 31.07.19 kl. 21:17