Ex on the beach-profil kjæreste med svensk Paradise-programleder

Ex on the beach-profilen Henrik Elvejord Borg avslører at han har fått seg ny kjæreste.

Det melder TV2, som skriver at han i et intervju med God Kveld Norge avslørte nyheten.

– Jeg har aldri vært så lykkelig! roper Henrik Elvejord over telefon til VG.

Han er nå i Sverige sammen med sin nye kjæreste, Lisa Anckarmann (30) som svarer og sier:

– Det har ikke jeg heller vært.

Hun er en svensk kjendisstylist og Youtuber. Anckarman leder også den svenske versjonen av «Studio Paradise».

– Vi lever drømmen

Paret møttes først i februar og ble sammen i starten av mars – etter en ferietur til Marokko.

– Vi lever drømmen vi, sier Elvejord Borg, som ikke tenker å dra hjem til Norge og coronarestriksjoner med det første.

«Ex on The Beach»-Henrik om reaksjonene på boken: - Opplever at de prøver å skremme meg

– Hvis jeg drar hjem, blir det to uker uten Lisa, og det vil jeg helst unngå, sier han.

Anckarman sier de har det «helt fantastisk» sammen.

– Jeg har aldri vært med en så trivelig person. Vi har det så gøy sammen.

– Har dere noen planer i påsken?

– Ikke så mye. Vi er fortsatt betatt av å være med hverandre, så vi går mest mellom sofaen og sengen, ler hun.

Høsten 2018 ble Elvejord Borg sammen med «Skam»-skuespilleren Ulrikke Falch.

Fire måneder senere ble det brudd for paret.

I 2018 skrev Elvjord Borg også boken «Text on the Beach».

