Lady Gaga samarbeider med WHO om gratiskonsert til inntekt for coronakrisen

Noen av verdens største stjerner skal hedre helsepersonell i frontlinjen av coronapandemien med en gratis konsert.

For mindre enn 10 minutter siden

Den digitale konserten skal bli sendt over hele verden 18. april. Prosjektet kalles «One World: Together at Home», og er et samarbeid mellom musikkfestivalen Global Citizen og WHO til inntekt for koronakrisen. Det ble annonsert mandag.

– Verdens helseorganisasjon er forpliktet til å bekjempe coronapandemien med vitenskap og folkehelsetiltak, og gjennom å støtte helsearbeiderne som er i frontlinjen av pandemien, sier Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektør i WHO.

– Vi må kanskje være fysisk atskilt fra hverandre en liten stund, men vi kan fremdeles stå sammen virtuelt for å glede oss over god musikk. Konserten representerer en kraftfullt solidaritet mot en felles trussel.

SØSKENSUKSESS: Det amerikanske stjerneskuddet Billie Eilish (18) og broren hennes Finneas skal opptre på WHOs konsert. Her under årets Oscar-utdeling Foto: VALERIE MACON / AFP

Programmet er kuratert i samarbeid med Lady Gaga. Den prisvinnende artisten dukket opp under WHOs pressekonferanse mandag, i forbindelse med at hun nå skal samarbeide med organisasjonen.

les også 5 eksperter: Derfor går det bra med Norge etter krisen

Showet vil bli ledet av talkshow-vertene Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon and Stephen Colbert.

De andre artistene som skal delta inkluderer Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish and Finneas, Lizzo, Stevie Wonder, John Legend, Chris Martin, Eddie Vedder, Kacey Musgraves, J Balvin, Keith Urban, Alanis Morissette, Lang Lang, Andrea Bocelli, Billie Joe Armstrong, Burna Boy og Maluma.

Publisert: 06.04.20 kl. 19:29

Fra andre aviser