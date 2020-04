FASHIONISTA: Victoria Beckham, her på Vogue Fashion Festival i Paris i november i fjor. Foto: GONZALO FUENTES / X02443

Victoria Beckham får Piers Morgan til å se rødt

TV-verten Piers Morgan (55) raser mot Victoria Beckham (46) som har varslet permittering av 30 ansatte som følge av coronakrisen.

Morgan, som er kjent for å spy ut eder og galle når han mener det er på sin plass, langet mandag morgen ut mot ekteparet Victoria og David Beckham (44) i showet «Good Morning Britain».

Klesdesigner Victoria har nemlig varslet permittering av 30 ansatte i sitt motefirma, med henvisning til at de kan få dekket store deler av inntektstapet via myndighetenes krisepakkeløsning – basert på skattebetalernes penger.

MUNNRAPP: Piers Morgan, her på en kjendisgalla i Los Angeles i 2017. Foto: CHRIS DELMAS / AFP

Det vekker avsky hos Morgan, som beskriver Beckhams håndtering av situasjonen som «umusikalsk».

Nettstedet Metro har lagt ut TV-klippet, som viser høy temperatur i studio.

– Beklager, men dette permitteringssystemet er ikke for primadonna-mangemillionærer som driver en verdensberømt, overfladisk business som ikke tjener penger, freste Morgan på TV.

TV-verten fikk imidlertid motbør fra sin medprogramleder Susanna Reid (49), som pekte på at krisepakken ikke spesifiserer om den gjelder for store eller små virksomheter.

Reid informerte også om at Victoria Beckham, tidligere Spice Girls-medlem, skal ha gått med på å betale det resterende beløpet til de ansatte, etter at de har fått 80 prosent av sitt tap dekket av staten.

– Jeg er komfortabel med det faktum at permitteringsløsningen handler om å redde jobber, uttalte Reid i TV-sendingen.

– De trenger ikke å beskyttes. Beckham-paret kan betale sine egne ansatte, tordnet Morgan tilbake.

Tilbakeblikk: Beckham-paret i prinsebryllupet til William og Kate (artikkelen fortsetter under):

Morgan reagerer kraftig på at herr og fru Beckham viste seg i helgens digitalsatsing «One World: Together at Home», der de snakket varmt om landets helsesystem.

– Hvis du går ut på riksdekkende TV og sier at NHS virkelig betyr noe for deg, hvorfor graver du ikke dypt i dine egne kommer i stedet for skattebetalernes lommer? hamret Morgan løs på kjendisparet.

Storbritannia er hardt rammet av corona. Søndag kunne nasjonen telle flere enn 16.000 døde som følge av viruset.

Reid forsvarte Victoria Beckham ytterligere med å opplyse om at Victoria Beckham selv unnlater å ta ut lønn i denne perioden, og at 20 prosent av nettsalget hennes er øremerket matstasjoner for trengende.

Morgan ble ikke mildere stemt av det.

– Men butikken hennes tjener ingen penger! Det er dere skattebetalere som nå blir bedt om å støtte et overfladisk tapsprosjekt. De er styrtrike. De skryter uavbrutt av hvor velstående de er. Bevis det – ta vare på deres egne ansatte, lød det i oppfordringen til herr og fru Beckham.

Også på Twitter skjeller Morgan ut Victoria: «Unnskyld, men jeg spyr av dette», skriver han:

Hverken Victoria eller David Beckham har kommentert Morgans utspill. Begge er forholdsvis aktive i sosiale medier.

Fredag, da Victoria fylte 46 år, ble hun hyllet av ektemannen med denne posten på Twitter:

