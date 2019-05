FORELDRE: Hertuginne Meghan og prins Harry på et offisielt oppdrag i London i mars. Foto: CHRIS JACKSON / POOL

Britiske tabloider: Planlagt hjemmefødsel endte på sykehus

Hertuginne Meghans ønske om å føde hjemme skal ha gått i vasken.

Det var en stolt og overveldet prins Harry (34) som mandag ettermiddag meldte at han var blitt pappa til en gutt, og at hertuginnen (37) hadde født tidlig på morgenen.

Prins Harry: – It’s a boy

Babyen veier 3260 gram, men ellers er ingen detaljer kjent. Harry røpet ikke hvor fødselen hadde foregått, og det er heller ikke vist noe bilde av det nye kongelige familiemedlemmet.

Helt siden prinseparet for noen uker siden informerte om at de ville holde fødselen hemmelig frem til de selv hadde fordøyd og feiret begivenheten i fred og ro, har mediene rapportert om at Meghan ønsket å føde hjemme i parets bolig på Frogmore Cottage. Det skal ifølge anonyme kilder ha vært hennes plan hele tiden. På denne måten ville de også best kunne unngå lekkasjer til mediene.

Nå skriver imidlertid Daily Mail, The Sun og The Mirror at Meghan måtte føde på sykehuset, og at sønnen så dagens lys, trolig på privatsykehuset Portland sentralt i London. Det er ofte her de rike og berømte velger å føde, og en normal fødsel skal der angivelig ha en prislapp på om lag 170.000 kroner. Prinsessene Beatrice og Eugenie, kusinene til prins Harry, ble født der.

Hertuginnen, som skal ha gått en uke over termin, skal i all hemmelighet ha blitt kjørt til sykehuset av et sikkerhetsteam fra Scotland Yard. Ifølge avisenes kilder skal ikke den eldre garden av kongefamilien ha blitt informert før senere.

Ifølge The Sun skal både prins Harry og Meghans mor, Doria Ragland (62), ha vært ved hertuginnens side under fødselen. Meghans far, Thomas Markle (74),har prinseparet et svært anstrengt forhold til. Han skal ikke ha sett datteren siden før bryllupet i fjor vår.

Det er forventet at dronning Elizabeth (93) vil møte sitt nye oldebarn, som på folkemunne enn så lenge bare kalles «Baby Sussex», i løpet av tirsdagen.

Venter på bilde

Gjettingen rundt hva gutten skal hete, er i full gang. Ikke minst er folket nysgjerrrige på å se den nyfødte, noe som trolig vil skje onsdag.

Meghan og Harry bryter med det normal kutyme hos de kongelige, som vanligvis poserer med babyene utenfor sykehuset innen et døgn etter nedkomsten. Angivelig skal amerikanske Meghan ha vært motvillig til å følge akkurat den tradisjonen.

Da prins Harry i går ettermiddag møtte pressen, var det utenfor hestestallen ved Windsor Castle.

Den nyfødte prinsen er den syvende i rekken til tronen – og det åttende oldebarnet til dronningen.

FORMELT: Ansatte ved hoffet bar i mandag ettermiddag dette «fødselsbeviset» ut på gårdsplassen ved Buckingham Palace for å kunngjøre begivenheten av nytt kongehusmedlem. Foto: Vudi Xhymshiti / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: 07.05.19 kl. 09:04