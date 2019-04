OPERERT: Mick Jagger (75) sier han er på bedringens vei. Foto: AP

Jagger operert: – Føler meg mye bedre

Mick Jagger (75) takker for støtten etter hjerteoperasjonen.

Forrige uke kunngjorde Rolling Stones at de utsatte sin kommende turné så Jagger kunne få nødvendig, medisinsk behandling. Det er blitt oppgitt at han har fått satt inn en ny hjerteklaff.

Bandmedlemmer har tidligere sagt i intervjuer at de før hver turné går gjennom en grundig helsesjekk. Legene ga Jagger beskjed om at han ikke kunne legge ut på No Filter-turneen, som skulle ha startet i Miami i Florida 20. april.

– Jeg er helt ute av meg fordi vi må utsette turneen, men jeg kommer til å jobbe veldig hardt for å være tilbake på scenen så fort som mulig, tvitret han da det ble kjent at han skulle opereres.

Nå har han operert, og en talsperson for Stones-frontmannen sier at inngrepet var vellykket, at han er i fin form – og at det er ventet at han blir helt frisk igjen. Selv takker Jagger for støtten:

– Jeg føler meg mye bedre, og er på bedringens vei, skriver han på Twitter fredag kveld.

Publisert: 05.04.19 kl. 19:42