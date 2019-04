HØRING: Felicity Huffman under høringen i Boston forrige uke. Foto: Brian Snyder / Reuters

«Frustrerte fruer»-stjernen erkjenner skyld i skolejuks-saken

Felicity Huffman er en av 13 foreldre som har blitt enige om å innrømme at de svindlet til seg skoleplasser til barna sine.

56-åringen var i retten i midten av mars, tiltalt for svindel og bedrageri. Totalt 50 personene er tiltalt for å ha brukt ulovlige metoder i opptakene til flere universiteter og skoler, blant annet ved hjelp av bestikkelser.

– Jeg erklærer meg skyldig i anklagen som er rettet mot meg fra statsadvokatens kontor. Jeg aksepterer full og helt min skyld, og med dyp anger og skam over hva jeg har gjort, aksepterer jeg fullt ansvar for mine handlinger og jeg vil akseptere konsekvensene handlingene vil få, sa hun i et uttalelse ifølge bransjenettstedet Deadline.

Også skuespiller Lori Loughlin (56) er tiltalt i saken. Hverken hun eller ektemannen Mossimo Giannuli skal være på listen av foreldrene som erklærer skyld.

Tiltalene går også ut på at flere eksamener før opptak skal være utført av en annen enn studentene selv. Det skal også være inngått avtaler om å jukse med eksamensbesvarelser.

Etterforskningsoperasjonen har fått navnet «Operation Varsity Blues».

Den angivelige svindelen dreier seg om å ha sikret idrettsstudenter plass på eliteuniversiteter, uavhengig av om de var kvalifisert eller ikke.

Påtalemyndigheten annonserte mandag at Hoffman er en av 13 siktede foreldrene som nå velger å erklære seg skyldig i saken, skriver blant andre USA Today.

Flere foreldre har allerede innrømmet skyld og samarbeider med myndighetene.

Både Huffman og Loughlin møtte i retten i Boston forrige uke. Det ble da meldt at påtalemyndigheten ville be om fengselsstraff for alle de involverte i saken, og at strafferammen er på mellom seks måneder og to år.

Det er usikkert om Huffman har fått tilbud om en tilståelsesavtale for å unngå åpen rettssak.

Publisert: 08.04.19 kl. 21:52 Oppdatert: 08.04.19 kl. 22:04