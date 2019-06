TRØBLETE INNSPILLING: Uforutsette hendelser har så langt hemmet innspillingen av den 25. James Bond-filmen, som igjen har Daniel Craig som hovedrolleinnehaver. Foto: Luke MacGregor / X01981

Én skadet i eksplosjon under James Bond-innspilling i London

Bond-produksjonen bekrefter at en «kontrollert eksplosjon» gikk feil tirsdag.

Den nye James Bond-filmen hemmes av nok en skade. En «kontrollert eksplosjon» skal nemlig ha gått feil tirsdag og skadet en person i Pinewood Studios utenfor London. Eksplosjonen skal også ha ødelagt materielle ting i studioet.

Det bekrefter også James Bond- produksjonen på sin offisielle Twitter-konto.

Den britiske tabloidavisen The Sun melder om at personen skal ha pådratt seg alvorlige skader, men det tilbakevises på Twitter.

«Filmingen av en kontrollert eksplosjon på settet av ’Bond 25’ i dag i Pinewood Studios førte til skader på den ytre delen av 007-scenen. Ingen ble skadet på selve settet, men ett crew-medlem som ikke befant seg på scenen har pådratt seg en liten skade», skriver de på Twitter-kontoen.

Den 25. «James Bond»-filmen, som midlertidig har den praktiske arbeidstittelen «Bond 25», ventes å ha premiere i april 2020. Om de rekker det gjenstår å se, ettersom innspillingen så langt har vært satt tilbake av uforutsette skader og ulykker.

I mai skadet hovedrolleinnehaver Daniel Craig (51) seg under innspillingen i Jamaica. Ulykken skal ha skjedd da Craig sprang ikledd 007 Bonds klassiske antrekk. Underveis skal han ha snublet og falt.

SNART I MÅL: Daniel Craig har tidligere slått fast av den neste James Bond-filmen trolig blir hans siste. Foto: Jonathan Olley / digital file

51-åringen ble såpass skadet at han måtte opereres i foten.

«Daniel Craig må gjennom en mindre ankeloperasjon etter en skade som oppsto under filmingen i Jamaica. Produksjonen fortsetter mens Craig hviler i to uker etter operasjonen», skrev Bond-produksjonen på Twitter den gang.

Fra før av er det klart at det er et stjernespekket skuespiller-lag som medvirker i den nye Bond-filmen. «Bohemian Rhapsody»-stjernen Rami Malek (37) er blant annet klar for rollen som skurk. Malek vant også Oscar i kategorien «Beste mannlige skuespiller» for sin rolle som Queen-sangeren Freddie Mercury.

Som VG tidligere har omtalt, har deler av «Bond 25»-innspillingen har foregått i Norge, nærmere bestemt i Hakadal i Nittedal kommune.

