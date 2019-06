MISTET PAPPA: Ruben Markussen (24) mistet faren til lymfekreft i fjor høst. Foto: Anniken Aronsen/VG

Ruben og pappaen fant tilbake til hverandre da kreften rammet

FROGNER (VG) Ruben Markussen (24) har markert seg som en av Norges kommende stjerner. Parallelt med at karrieren skjøt fart i fjor sommer, pendlet han til sykehuset i Tromsø hvor den kreftsyke faren kjempet for livet.

Med rundt 80 millioner avspillinger på Spotify har 24-åringen fra Bjarkøy i Troms, som kun bruker fornavnet som artistnavn, gjort stor suksess det siste året. I fjor fikk han titusener av publikummere til å synge med på hitlåten «Walls» under VG-Lista. Men da scenearbeiderne dagen etter rigget ned på Rådhusplassen og resten av artistene kom seg etter etterfesten, satt Ruben ved sykesengen til faren.

– Den ene dagen var jeg på VG-lista og hadde det dritgøy og var full av adrenalin. Bokstavelig talt neste dag var jeg på sykehuset og fikk en skikkelig realitycheck, forteller 24-åringen fra en svart skinnsofa i Universal Musics lokaler på Frogner.

Savnet far-sønn-forhold

Ruben er ikke redd for å åpne seg i låtene sine. Låten «Walls» som er avspilt over 26 millioner ganger på Spotify, handler om å sette opp vegger rundt sitt eget følelseslivet.

For Ruben var det også slik forholdet til pappa Trond ble. Etter som han ble eldre, ble også relasjonen deres mer distansert. Han tror årsaken var at han følte seg så ulik sin maskuline far, han følte seg mer feminin og var opptatt av det kreative, dans og musikk. Ruben fortalte moren og søsteren at han var homofil da han var 14 år.

– Da sa jeg at mamma måtte si det til pappa, for jeg turte ikke å gjøre det. Han kom inn på rommet og sa at mamma hadde fortalt det, og spurte «er du sikker». «Ja, jeg er sikker», svarte jeg. Av alle så var det kanskje han som tok det mest rolig, forteller han.

Stort mer snakket de ikke om den saken.

– Vi hadde ikke sånn far-sønn-forhold jeg kanskje hadde lyst på. Jeg tror det var vanskelig for oss å åpne oss for hverandre. Vi var litt like der, at det er vanskelig å slippe folk inn.

OPPVEKSTEN PÅ BJARKØY: Rubens beste minne med pappa Trond var da han fikk være med å kjøre ambulansebåt. Her er de avbildet da Ruben var 2–3 år gammel. Foto: Privat

Laget låt om faren

Da faren fikk kreft for fjerde gang i fjor vinter, første gang i Rubens voksne liv, skulle det imidlertid endre seg.

– Jeg synes det er sinnssykt fint at vi kom så nære mot slutten.

«You can lay by me, I still care. When you need, lay by me», synger Ruben i låten som har overgått «Walls» hva gjelder strømmetall. Den handler om faren.

– En måned før han gikk bort, lå han på sykehuset og da fikk jeg vist ham låten. Han likte den veldig godt, forteller han.

Han minnes tilbake til da han satt ved sykesengen og holdt pappa i hånden.

– Det har aldri skjedd før. Det var en skikkelig rar, men nær opplevelse.

Viste frem sønnen på TV

Trond Markussen gikk bort 6. september i fjor. Han vant over kreften, men kroppen taklet ikke lungebetennelse og infeksjon med kort mellomrom. Familien fikk beskjed om at de måtte ta et siste farvel. Fire timer satt de der, den siste dagen, før respiratoren ble skrudd av.

– Hvordan er det å sitte og se på at en du er glad i går bort?

– Det er helt jævlig.

– Sorry.

Han legger ansiktet i hendene, blir stille. Fingre med svartlakkerte negler tørker tårene som presser seg frem.

– For meg er det vanskelig å kjenne på følelsene. Sånn her, det har aldri skjedd. At jeg gråter foran noen.

Etter at faren døde, får Ruben vite at faren hadde sett ham på TV under VG-lista. At han hadde bedt kjente og kjære om å skru på skjermen for å se sønnen opptre. Det som kanskje ikke var så tydelig før, ble klart som dagen.

– Han var jo alltid stolt av meg, smiler Ruben.

21. juni står han på scenen på Rådhusplassen igjen. Denne gangen kommer ikke faren til å se stolt på ham på TV-skjermen. Men han er der likevel, i låten «Lay By Me».

