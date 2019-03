Kurt Nilsen hadde et økonomisk toppår i 2017 med en omsetning på 12, 8 millioner kroner. Foto: Frode Hansen / VG

Kjørte dagen derpå: Kurt Nilsen mister lappen etter promillekjøring

Bergensartisten ble stoppet i en promillekontroll dagen etter at han hadde drukket alkohol.

Det bekrefter manager Jan Fredrik Karlsen til VG.

– Hendelsen er bare ekstremt beklagelig, sier Karlsen på vegne av Kurt Nilsen (40).

Saken er berammet til Bergen tingrett i slutten av uken.

Nilsen ble tatt i promillekontroll onsdag 11. juli i 2018, omtrent klokken 12 på dagen. Artistens promille var imidlertid ikke høyere enn at saken skal avgjøres i en såkalt enedommersak, og det foreligger ingen tiltale i saken. I siktelsen, som fungerer som tiltale i slike saker, står det ingenting om hvor høy promille Nilsen hadde.

Bergensartisten ble stoppet av politiet ved Meland golfklubb utenfor Bergen, og vil etter det VG kjenner til få en bot og miste førerkortet i ett år.

– Dette er dessverre en typisk dagen derpå-hendelse, hvor Kurt ble stoppet av politiet i nærheten av en golfbane og tatt i promillekontroll, sier Karlsen.

Nilsen erkjente alt på stedet og la seg langflat til politiet, ifølge manageren.

– Det er en erfaring som aldri skulle skjedd. Kurt ble litt for ivrig til å sette seg i bilen dagen derpå for å spille golf. Det finnes ingen unnskyldning overhodet, for det er bare beklagelig og flaut.

Politiadvokat Ørjan Ogne sier til VG at han har taushetsplikt i straffesaker og derfor ikke kan kommentere saken.

Økonomisk toppår

Den kjente musikkprofilen hadde et økonomisk toppår i 2017, ifølge regnskapstall. Nilsen hadde en omsetning på hele 12,8 millioner kroner i 2017, mot 10, 1 millioner kroner året før.

Det er de suksessrike juleturneene som har vært årsaken til de gode tallene.

Hallelujah-kameratene Kurt Nilsen (40), Espen Lind (47), Alejandro Fuentes (31) og Askil Holm (38) prøvde i februar å ta utfordringen med å fylle ut Oslo Spektrum i april – noe de klarte utmerket.

Guttene har dermed satt opp en ekstrakonsert den 26.april, som finner sted dagen før det utsolgte showet.

Manageren opplyser at konsertene ikke vil bli påvirket av denne hendelsen.

