LANGT VENNSKAP: Øystein Wiik og Jahn Teigen i 1996. Foto: Magnar Kirknes

Øystein Wiik om Jahn Teigen: – Jeg fikk møte den dype og reflekterte Jahn

I godt over 20 år har Øystein Wiik jobbet tett med Jahn Teigen og studert hans sangrepertoar. I dag minnes han sin venn med takknemlighet og beundring.

Nå nettopp

– Vi skrev en del sanger sammen fra og med 2014, med tanker og ønsker om et nytt album. Dessverre rakk vi ikke gjøre alt ferdig, men vi fikk hvert fall spilt inn «Ikke som alle andre». På dette prosjektet hadde vi et veldig godt samarbeid. Jeg er ufattelig glad for at han fikk ut den låten, forteller Øystein Wiik til VG.

«Ikke som alle andre» kom ut i fjor høst og fikk terningkast fem av VGs anmelder.

Jahn Teigen sovnet stille inn mandag kveld. Wiik forteller om en kreativ og interessant artist, som aldri sluttet å komme med nye ideer.

– For meg var Jahn et menneske det alltid var hyggelig å være sammen med. Han var morsom, sjenerøs og alltid interessant med nye tanker om alt mulig.

Hør sangen «Ikke som alle andre» her:

I høst var det premiere på forestillingen «Optimist» på Chateau Neuf i Oslo. «Optimist» var en musikalsk komedie skrevet av Øystein Wiik, som kom i anledningen Teigens 70-årsdag og var en hyllest til han og hans låter. Det var i arbeidet med denne forestillingen at Wiik følte han virkelig ble kjent med Teigen.

– I arbeidet med «Optimist» fikk jeg anledning til å virkelig studere sangkatalogens hans. Jeg fikk møte den dype og reflekterende Jahn i denne prosessen, sier Wiik.

Han forklarer at det fantes to sider av Teigen, den underholdende, store og utadvendte artisten, men også den dype og reflekterte.

– Privat ble han stadig mer opptatt av de store spørsmålene. Han grublet og tenkte dypt. Og jo eldre han ble, jo mer av dette kom i sentrum. Det preget mye av sangene vi skrev sammen, som handler en del om livets forskjellige faser, forteller Wiik.

les også Jahn Teigen er død

Siden 1996 har Wiik kjent og jobbet med Teigen, men det var i arbeidet med hans låter til forestillingen «Optimist» at han fikk øynene opp for de store klassikerne.

– I møte med sangkatalogen hans, vokste sangene i dybde og viktighet. Jo mer jeg lyttet, jo mer begeistret ble jeg for sangene. Jeg oppdaget nye sider, nyanser og fasetter. Det er først når man går inn på sangene og studerer dem nøye, at man ser hvorfor de står seg så godt, sier Wiik.

I arbeidet med «Optimist» fikk Wiik frie tøyler av Teigen. De to hadde jobbet mye sammen med andre prosjekter, men her sto Wiik alene til å tolke Teigen.

TO TENORER: Fra Melodi Grand Prix i 1996 med Jahn Teigen og Øystein Wiik som kalte seg «To tenorer» Foto: Bård Gudim

les også Manageren: Dette var Jahn Teigens budskap

– Det er jo kontrastene. Det er det vi minnes privat. Latteren og humoren, men også de samtalene som gikk på livets store spørsmål. Han hadde ofte de overraskende innfallsvinklene til de forskjellig spørsmålene.

– Hvordan vil du minnes Jahn Teigen?

– Jeg minnes Jahn med takknemlighet for alt han har gitt på scenen, hvordan han har samlet nasjonen Norge. Jeg fikk vite at det er ganske mange som ikke kjenner Jahn personlig, men som har det som tradisjon å spise bløtkake med lys på bursdagen hans. Det er veldig spesielt. Han samlet oss. Han var et menneske som ikke bare ga sin store stemme, men også sitt hjerte. Og det er det publikum fornemmet. Han var så oppriktig og fylt med kjærlighet. Å opptre fra hjertet er noe av det vanskeligste som finnes. Det er en sjelden gave.

Publisert: 26.02.20 kl. 00:16

Les også

Fra andre aviser