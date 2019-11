Foto: Frode Hansen, VG

Petter og Vendela er forlovet

Kjendisparet Petter Pilgaard (39) og Vendela Kirsebom (52) er forlovet, melder Dagbladet.

Ifølge avisen gikk Pilgaard på kne i Sør-Afrika, og fikk ja fra sin utkårede.

– Det var et helt magisk øyeblikk. Vi er så lykkelige begge to, sier Kirsebom til Dagbladet.

Paret traff hverandre på innspillingen av «Farmen kjendis» i 2016. Programmet ble vist på TV2 våren etter, og det gikk ikke lang tid før det begynte å versere rykter om en romanse mellom de to.

– De fleste starter med «wine and dine» og er litt rødvinspussa de første ukene, vi sto bokstavelig talt i skit sammen allerede før vi ble kjærester, sa Petter Pilgaard i et større VG-intervju med paret sommeren 2017, og siktet til at paret tømte utedoen på «Farmen»-gården sammen under innspillingen.

Paret er ifølge Dagbladet for tiden i Sør-Afrika og bistår kjendisstylisten Jan Thomas i hans kommende TVNorge-produksjon. Dette programmet kan også raskt ende i frieri, ettersom tittelen er «Jan Thomas søker drømmeprinsen».

