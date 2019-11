FORTVILET: Taylor Swift på MTV Video Music Awards i New Jersey i august. Foto: OConnor-Arroyo/AFF-USA.com / AFF

Frustrert Taylor Swift: Får ikke bruke egne sanger

Den 29 år gamle superstjernen avslører at feiden med Scott Barchetta og Scooter Braun er langt fra over: «Beskjeden som blir sendt til meg er klar: Vær en flink, liten pike og hold kjeft. Hvis ikke blir du straffet».

I uttalelsen som er delt på Twitter natt til fredag, langer Taylor Swift ut mot sin tidligere plateselskapssjef Scott Barchetta og Justin Biebers agent Scooter Braun.

Under teksten «Jeg vet ikke hva ellers jeg kan gjøre», forteller hun at de to mennene hindrer henne i å spille sin gamle musikk når hun skal hedres med prisen tiårets artist på American Music Awards 24. november.

I tillegg skriver hun at de har sagt nei til at gamle opptredener og opptak med Swift brukes i en ny Netflix-dokumentar om artistens liv – og avslører dermed også nyheten om dokumentaren.

Swift skriver at hun mener de to mennene driver «tyrannisk kontroll» over henne.

Bakgrunnen for striden er at Taylor Swofts forrige plateselskap, «Big Machine Records» i juli ble solgt fra eieren Scott Borchetta til Justin Biebers agent, Scooter Braun, for 300 millioner dollar, skriver Billboard.

Bakgrunn: Taylor Swift: – Dette er det verste som kunne skjedd

Med salget av plateselskapet fulgte Taylors seks første album, det hun selv kaller «sin musikkarv». Dette forhindrer henne i å eie en stor del av sin egen musikkatalog.

Swift skriver nå at hun har fått beskjed om at hun kun kan bruke sin gamle musikk dersom hun dropper å spille inn låtene på nytt neste år, noe hun i august annonserte at hun ville gjøre, og dersom hun dropper å snakke om Barchetta og Braun i offentligheten.

Variety har forsøkt å få en kommentar fra «Big Machine Records» uten å lykkes.

Les også: Taylor Swift skal spille inn gamle hits på nytt

– Beskjeden som blir sendt til meg er klar: Vær en flink, liten pike og hold kjeft. Hvis ikke blir du straffet. Dette er FEIL. Ingen av disse mennene har vært med på å skrive disse sangene, skriver den 29 år gamle superstjernen, og fortsetter:

– Akkurat nå er opptredenen min på American Music Awards, Netflix-dokumentaren og alle andre innspilte arrangementer jeg skal opptre på frem til november 2020 et spørsmålstegn, skriver Swift.

