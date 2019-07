Amerikanske A$AP Rocky og norske Alan Walker har laget låt sammen. Foto: Mattis Sandblad

Alan Walker gir ut låt med fengslede A$AP Rocky – ber om rettferdighet for rapperen

I en støtteerklæring på Instagram forteller artist Alan Walker om sitt samarbeid med varetektsfengslede A$AP Rocky.

Oppdatert nå nettopp







Artisten A$AP Rocky, som egentlig heter Rakim Mayers, ble fredag varetektsfengslet i to uker i Stockholm, mistenkt for mishandling. Siden den tid har han fått støtte fra flere hold, blant annet fra norgesaktuelle Travis Scott, som torsdag vil stå på scenen på Stavernfestivalen.

Nå viser også den norske artisten Alan Walker sin støtte på Instagram.

– Forhåpentligvis kan det at jeg prøver å øke bevisstheten, bidra til å gi «#JusticeForRocky», til at han og hans besetningsmedlemmer får en rettferdig behandling, står det i innlegget.

I tillegg til støtten avslører også Walker at han skal gi ut en låt sammen med den amerikanske rapperen. VG kjenner til at denne skal komme ut om cirka to uker.

les også A$AP Rocky begjært varetektsfengslet – må avlyse flere konserter

Walker skriver i innlegget at det er meningen at låten skal komme ut snart, og at han har gledet seg til å dele sangen med verden, spesielt med Rockys fans og hans egne.

Målet med innlegget er ifølge Walker ikke annonsering av ny låt, men heller å vise sin støtte til Rocky.

– Jeg vet at hverken Rocky eller noen i hans hjørne ønsker å få noen spesiell behandling i dette tilfellet. Det er heller ikke mitt poeng. Jeg vil bare bruke plattformen min til å kaste lys på en situasjon der noen blir behandlet urettferdig, skriver Walker.

Manager Gunnar Greve sier til VG at artisten står fritt til å dele sine meninger gjennom sine kanaler, slik han gjorde i dag. Utover det har han ikke stort å tilføye, men legger til:

– Det er muligens også ekstra spesielt for Alan, ettersom låtsamarbeidet mellom de to ble til kort tid før hendelsen i Stockholm.

les også A$AP Rockys advokat til VG: – Blir trolig varetektsfengslet i mer enn to uker

Walker vil ikke ta stilling til selve politisaken, men uttrykker fortsatt sympati for det han mener er urettferdig behandling av rapperen i varetektsfengsel.

– Etter min mening er ikke behandlingen han får berettiget, selv om jeg ikke vil spekulere i hvilke grunner eller agenda svenske tjenestemenn kan ha for å behandle ham på denne måten, står det i innlegget.

Også Justin Bieber og G-Eazy gir sin støtte på Instagram hvor de viser til en underskriftskampanje:

TMZ: «Umenneskelige forhold»

Tirsdag morgen meldte ikke-navngitte kilder til nettstedet TMZ at rapperen er varetektsfengslet under «umenneskelige forhold» i Stockholm.

Kildene hevder blant annet at rapperen «nesten ikke har spist» på flere dager, og at vannet er skittent. Videre skriver nettstedet at 30-åringen sover på en matte uten teppe.

Dette kjenner ikke artistens advokat Henrik Olsson Lilja til.

– Det er naturlig at situasjonen han er i kan gjøre det vanskelig for ham å spise og drikke, men om det er umenneskelig, kan jeg ikke svare på, sa Olsson Lilja til VG, og la til:

– Men Sverige er et bra sted. Her går det fint an å drikke vann fra springen.

les også A$AP Rocky avlyser Kadetten etter arrestasjon i Sverige

Til svenske Expressen gikk Mayers manager, John Ehmann, ut mot det svenske politiet og hevdet at de har brutt menneskerettighetene i fengslingen.

Han hevdet at den amerikanske ambassaden ikke ble umiddelbart informert om arrestasjonen i tråd med avtalen med svenske myndigheter, og at den amerikanske konsulen ikke fikk tilgang til å besøke Mayers og de to andre mistenkte da arrestasjonen ble kjent. Det er det siste punktet manageren mener strider mot artikkel 36 i Wien-konvensjonen.

– Det er et brutt mot menneskerettighetene. Vi er veldig bekymret over dette, sa han til avisen.

Aktor Fredrik Karlsson sa til VG tirsdag at han ikke kan kommentere noe om varetektsfengslingen på nåværende tidspunkt, men at etterforskningen pågår.

– Offentligheten har ikke tilgang på all informasjon som foreligger i saken. Vi kommer til å be legen om en erklæring knyttet til den fornærmedes skader. Det er flere tekniske undersøkelser som skal foretas, sa Karlsson.

Publisert: 10.07.19 kl. 13:33 Oppdatert: 10.07.19 kl. 13:50