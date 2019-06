GODT GIFT: Joe Jonas og Sophie Turner giftet seg for andre gang i helgen. Foto: NINA PROMMER / EPA

Game of Thrones-stjerne gift på nytt

I mai giftet Joe Jonas (29) og Sophie Turner (23) seg i Las Vegas. I helgen holdt de bryllupsfest i Frankrike.

Seremonien fant sted i den sørfranske byen Sarrians, skriver E! Online.

Etterpå var det stor mottagelse på Château de Tourreau. Turners forlover var hennes kollega fra «Game of Thrones», Maisie Williams.

Bryllupsseremonien var godt skjermet for pressen, men E! Online hadde sine folk på innsiden og kunne melde om at Sophie slappet av før seremonien med å drikke champagne med sine brudepiker, mens Joe på sin side tok noen shots med sine brudesvenner.

Sophie skal ha hatt en lang blondekjole og slør over det utslåtte håret sitt. Det var en svært emosjonell seremoni, kan kjendisnettstedet melde.

Blant gjestene var naturligvis blant annet Joes brødre og kolleger i musikktrioen Jonas Brothers, Nick og Kevin – førstnevnte med sin kone Priyanka Chopra. Jonas og Turner holdt også en større middag for sine gjester fredag kveld, som en slags prøvemiddag før selve bryllupsfesten lørdag.

Paret annonserte forlovelsen i oktober 2017, etter å ha datet minst et års tid. De har holdt en forholdsvis lav profil, og kun blitt fotografert sammen på den røde løperen et fåtall ganger, senest ved premieren på den åttende sesongen av «Game of Thrones».

