FLYTTER: Sammen med ektemann Jan Lossius selger Anna Rasmussen nå sitt hus i Søgne. Bildet er fra lanseringen til boka Naken, av Rasmussen. Foto: Jørn Pettersen, VG

Anna Rasmussen selger huset sitt

Den populære bloggeren Anna Rasmussen, tidligere kjent som «MammaTilMichelle», selger huset sitt i Søgne.

Nå nettopp

«Wæ! Plutselig var det virkelighet, og nå ligger huset vårt ute for salg!».

Slik åpner blogginnlegget der trebarnsmoren Anna Rasmussen (23) annonserer at hun og ektemannen Jan Lossius (26) selger huset sitt, som ble publisert forrige uke.

Huset, som har en prisantydning på i overkant av syv millioner, har vært hjem til Rasmussen og barna hennes siden 2016.

VG har vært i kontakt med Rasmussen, som henviste til bloggen sin.

Blir i Søgne

Rasmussen ble kjent for bloggen «MammaTilMichelle» etter at hun ble gravid som 14-åring i 2010. Den første tiden etter at hun fikk barn bodde hun med moren sin i Stavanger, men har altså bodd i Søgne i tre år.

I et nytt blogginnlegg, der hun svarer på spørsmål hun oppgir å ha fått flere ganger, skriver hun at hun ikke har planer om å forlate Søgne.

«Uansett hvor vi flytter, så blir vi værende i Søgne, og barna skal ikke bytte noe annet enn hus og naboer.»

TIL SALGS: Dette er huset Anna Rasmussen har bodd i siden 2016. Nå ligger det ute for salg. Foto: Kristian Lossius, Sørmegleren

I innleggene skriver ikke Rasmussen nøyaktig hvorfor hun nå velger å flytte, men antyder at det har sammenheng med blant annet skolevei.

«Livet vårt har forandret seg veldig, og når vi kjøpte den gang, så tenkte jeg ikke realistisk på når skoletiden kom, eller hvordan det ville bli med venner og diverse».

Flyttet flere ganger

I det samme innlegget går Rasmussen gjennom flyttehistorikken siden hun fikk sitt første barn i 2011. Den første tiden bodde hun i huset til moren sin, før hun flyttet ned i kjellerleiligheten i samme hus.

Etter dette flyttet hun til Kypros i fem måneder, før hun flyttet til et eget hus i Stavanger. Deretter bar det videre til huset i Søgne, hvor hun altså oppgir å trives godt.

«Jeg elsker dette huset, og vi har opplevd mye her. Jeg syns heller at det nesten er litt trist at vi ikke skal bo her mer, men likevel så er jeg glad vi skal bort her i fra.»

Publisert: 20.08.19 kl. 17:25

