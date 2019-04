SELVUTVIKLING: Blac Chyba har på sosiale medier skrevet at hun jobber med å bli den beste utgaven av seg selv. Her er hun på MTV VMA-utdelingen i New York i august 2018. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Blac Chyna hevdet å ha kommet inn på Harvard, men Harvard avviser opptak

Ifølge TMZs kilder satte Black Chyna sinnene i kok hos Harvards forening for tidligere elever da hun delte at hun skulle ta en nettkurs ved universitet. Nettstedet hevder opptaksbrevet er forfalsket.

Det var et nettbasert kurs i forretningsanalyse Chyna tilsynelatende hadde meldt seg på ved Harvard Business School. Kurset skulle gå over 40 timer fordelt på åtte uker. Opptaksbrevet, adressert til Angela White som hun egentlig heter, ble publisert av TMZ etter at de hadde fått det av Chynas representanter.

Til kjendisnettstedet sa modellen og reality-kjendisen da at hun er i en fase der hun jobber med realisering og vekst:

– Jeg vil utmerke meg for meg selv og barna mine. Studier vil hjelpe meg å justere det opp et par hakk .

Sinnene i kok

Senere kontaktet en representant for Harvard TMZ med uttalelsen «Harvard Business School Online har ikke tatt opp eller gitt noe opptaksbrev til en person ved navn Angela White».

Lørdag skriver kjendisnettstedet at en av styremedlemmene ved Harvards forening for tidligere elever (Board of Alumni) hevder at saken har satt sinnene i kok hos deres medlemmer. De skal allerede ha vært i konflikt med det nettbaserte tilbudet som flere angivelig mener sverter Harvards gode rykte.

Da de leste at Blac Chyna var akseptert, skal det ha vært dråpen som fikk begeret til å flyte over. TMZs kilde sier vedkommende fikk flere telefoner fra folk som krevde at universitetet får slutt på at hvem som helst kan registrere seg på nettbaserte kurs. Det skal ha vært disse reaksjonene som fikk Harvard til å gå ut med en uttalelse.

Mottok tilbud

TMZ har vært i kontakt med Chyna, men har foreløpig ikke fått noen kommentar til Hardvards utspill. Hennes representanter bekrefter at de mottok et tilbud fra en person som tilbød seg å melde Chyna på og ta hele kurset for henne for 3259 dollar, men sier hun ikke godtok tilbudet, og i stedet bestemte seg for å ta kurset selv. Det bekrefter også personen bak tilbudet til TMZ.

Chyna har sønnen King Cairo (6) med eksen Tyga og datteren Dream (2) med eksen Rob Kardashian. Kardashian og Chyna kom nylig til enighet om en omsorgsavtale der han slapp å fortsette å betale 20.000 dollar i måneden i barnebidrag. Eksene er enige om å dele utgifter til lege og skole for datteren.

