MISTET SØSTEREN: Louis Tomlinson mistet uventet lillesøsteren for en måned siden. Foto: BRYAN STEFFY / AFP

Louis Tomlinson takker for støtten etter søsterens død

27-åringen er tilbake på sosiale medier etter at lillesøsteren døde av hjerteinfarkt for en måned siden.

Artisten har vært fraværende på sosiale medier etter det tragiske dødsfallet til halvsøsteren Félicité Tomlinson 13. mars.

Den 18 år gamle jenta skal ha falt om i sin egen leilighet i London, og lot seg ikke redde av ambulansepersonell. Hun skal ha blitt erklært død på stedet.

Storebror Tomlinson har nå brutt stillheten. På Twitter takker han fansen for støtten han har fått siden søsteren gikk bort.

– Jeg vil bare takke alle for de fine ordene i løpet av de siste ukene. Jeg er tilbake i studio idag for å spille inn noe jeg skrev for noen måneder siden. Sender dere alle masse kjærlighet, skriver han.

Det tidligere One Direction -medlemmet har vært gjennom flere vanskelige perioder. Han mistet moren sin til leukemi i desember 2016, og halvannet år senere fikk faren hans leverkreft-diagnosen.

Tomlinson fortalte i 2017 at et av morens siste ønsker var at han skulle gjenoppta vennskapet til Zayn Malik, et annet medlem av One Direction.

