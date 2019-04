FALT: Tales på podiet lørdag. Foto: Leco Viana/ Thenews2 via AP

Modell døde etter kollaps på catwalken under moteuken i São Paulo

26-årige Tales Soares falt sammen under en motevisning lørdag og ble erklært død på sykehuset.

Ifølge nyhetsbyrået AP oppgir arrangørene at Soares ble dårlig mens han gikk for merket Också i São Paulo i Brasil lørdag. Nødpersonell forsøkte å hjelpe ham på podiet og modellen ble fraktet til sykehus, hvor han senere ble erklært død.

OMKOM: Tales, her på visning for Ratier fredag. Foto: Andre Penner / AP

Andre steder omtales Soares også som Tales Cotta, som skal være navnet han er kjent under.

Den brasilianske avisen Folha de S. Paulo skriver at modellen snublet i skolissene sine og falt. De hevder deler av publikum først trodde fallet var en del av showet.

FØRSTEHJELP: Arrangørene oppgir at modellen fikk førstehjelp før han ble fraktet til sykehus og forsøkt gjenopplivet. Foto: Leco Viana/ Thenews2 via AP

Bilder fra visningen viser at sandalene han har på seg har lenge reimer. De viser også Soares liggende på catwalken mens han får førstehjelp.

Til avisen sier modellen Isa Mel at Soares ikke hadde spist før visningen, siden han var vegetarianer og passende mat ikke var tilgjengelig. Dødsårsaken er foreløpig uklar.

SØRGER: En modell på Ponto Firme-visingen lørdag minnes Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

På Instagram skriver merket Också at «Hele teamet er dypt bedrøvet og forferdet over modell Tales Cottas død. Vi kondolerer Toles’ familie og vennene i byrået Base. Vi ber venner om å sende bønner og god energi i denne smertefulle stunden.»

Tales Cotta har en ikke-verifisert Instagramkonto med 12.000 følgere.

På modellbyrået Bases Instagramkonto hylles modellen, som der omtales som Tales Cotta.

Moteuken i São Paulo, SPFW, skriver på sine Instagram-konto at de kondolerer familien og sammen med byrået Base tilby all nødvendig støtte.

Da nyheten om Tales’ død ble kjent, gikk en modell på Ponto Firme-visningen med et skilt det sto «luto» på, som betyr sorg. Ifølge brasilianske Vogue gikk flere av modellene med skilt det sto «sorg» og «kjærlighet» på, og det ble også avholdt ett minutts stillhet. De skriver at visningen lørdag var Tales’ andre i moteuken etter en visning for Ratier fredag.

Publisert: 28.04.19 kl. 08:28