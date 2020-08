CHI CHI DEVAYNE: Dragartisten deltok i to sesonger av «RuPaul’s Drag Race». Foto: Santiago Felipe / Getty Images

«RuPaul’s Drag Race»-stjerne er død

Dragartisten Chi Chi DeVayne (34) er død.

Chi Chi Devayne, artistnavnet til Zavion Davenport, ble kjent gjennom TV-serien «RuPaul’s Drag Race». Den amerikanske dragartisten deltok i to sesonger av realityprogrammet.

Dødsårsaken er foreløpig ikke kjent. I forrige uke skal artisten ha lagt ut en video på Instagram hvor hun var innlagt på sykehus. Tidligere i sommer skal DeVayne også ha vært innlagt på sykehus med høyt blodtrykk og problemer med nyrene, skriver flere medier. DeVayne hadde diagnosen systemisk sklerose.

– Jeg er knust etter å ha hørt at Chi Chi Devayne har gått bort. Jeg er så takknemlig for at vi fikk oppleve hennes snille og nydelige sjel. Hun vil bli savnet, men ikke glemt skriver RuPaul Charles, som leder «RuPaul’s Drag Race» i en post på seriens offisielle Instagram-konto.

Videre står det at RuPaul på vegne av alle de involverte i TV-serien sender varme tanker til de pårørende:

– Fra vår familie til hennes.

Flere av deltagerne i programmet, hvor dragartister konkurrerer om å bli kåret til «Amerikas drag-superstjerne», har uttrykt sine kondolanser på sosiale medier.

– RIP denne engelen, skriver artisten Kim Chi, som var deltager sammen med Chi Chi Davenport i sesong åtte av programmet.

Publisert: 21.08.20 kl. 03:34

