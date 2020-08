KULTUR ELLER IKKE?: Norske mat- og drikkefestivaler - som denne på Karl Johan for noen år siden - sliter økonomisk fordi de faller utenfor de statlige kompensasjonsordningene. Foto: Cornelius Poppe / Scanpix

Matfestivalene frykter for fremtiden

Små og store aktører innen mat- og drikkefestivaler fortviler over at de ikke kommer inn under Regjeringens kompensasjonsordninger.

– Jeg skjønner at man smittevernmessig stenger ned, men jeg er temmelig fortvilet og forbannet over at Kulturdepartementet aktivt tråkker på og dytter mat- og drikkearrangørene utfor stupet, sier Lars A. Madsen, daglig leder i Oslo Ginfestival.

I juli søkte han på den midlertidige kompensasjonsordningen for arrangører i kultursektoren, men fikk avslag. I avslaget skrev Kulturdepartementet dette:

«Ordningen vil fortsatt være rettet spesifikt mot arrangementer i kultursektoren. Matfestivaler mv. falt utenfor ordningen i den første perioden, og det er ikke lagt opp til å utvide forståelsen av kulturbegrepet i ordningens neste periode».

– Regjeringens krisepakke for bortfall av billettinntekter er jo det logiske stedet for meg å søke støtte, siden jeg da lever av å selge billetter til arrangementer.

– Så mye fokus det er på norsk mat- og drikkekultur over hele landet, så kommer de og aktivt presser meg og mine ut av krisepakkene så jeg ikke får en krone i krisestøtte. Jeg har over halvannen million i tapt omsetning, sier Madsen, som også står bak flere andre brennevinsfestivaler og nylig måtte avlyse Sørlandet Ginfestival på grunn av coronasituasjonen.

Statssekretær Gunhild Berge Stang i Kulturdepartementet skriver i en e-post formidlet via departementets kommunikasjonsavdeling at de forstår fortvilelsen som mange arrangører nå føler.

– Vi mener at matkultur er viktig, samtidig er mat ikke del av Kulturdepartementet sitt område. Det er heller ikke kleskultur, og andre typer dagligtale-kultur.

Stang skriver videre at kompensasjonsordningen på kulturfeltet har til formål å kompensere tap av billettinntekt og deltakeravgift ved avlysning eller stenging av arrangementer i kultursektoren som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med COVID-19-utbruddet. Ordningen kompenserer også merkostnader ved utsettelse av arrangementer.

– Kulturbegrepet er vidt og kan forstås på flere måter, men for denne ordningen legges et sektorielt kulturbegrep til grunn, skriver Stang.

FORTVILER: Lars A. Madsen regner med at han - foreløpig - har tapt en million kroner i omsetning på grunn av coronaviruset. Foto: Privat

Også de største norske matfestivalene fortviler over mangel på støtte.

– Som alle andre arrangører av mat– og drikkefestivaler er vi også fortvilet over ikke å falle inn under regjeringens støtteordninger. Og nei, vi har ikke søkt noen form for støtteordninger ettersom det ikke finnes en ordning som passer for oss, sier Alexandra Krage Angell.

Hun er daglig leder i Matarena, som står bak Bergen Matfestival.

Den arrangeres den første uken i september, naturlig nok med alternative arrangement som passer inn under smittevernforskriftene.

– Som arrangør føler vi ansvar og forpliktelse overfor de lokale mat- og drikkeprodusentene og restaurantene som har blitt spesielt hardt rammet under coronakrisen, sier hun, og legger til:

– Det er svært synd at lokal mat og drikke, som representerer våre rike tradisjoner og matkultur, ikke regnes inn under kulturbegrepet og ikke får tilgang på støtteordninger på lik linje med arrangementer og festivaler innen kultur, sier Alexandra Krage Angell.

GENERALEN: Håvard Halvorsen i Norsk Rakfiskfestival er usikker på om han kan arrangere festival i november uten økonomisk støtte. Foto: Sara Johannessen Meek / VG

I Valdres sitter en festivalgeneral som snart må avgjøre om han må avlyse den 28. utgaven av Norsk Rakfiskfestival i november.

– Det er nasjonale tiltak som forhindrer oss i å drive festivalen som normalt. Da er det en klar forventning, fra vår side, at det dukker opp støtteordninger som treffer vår bransje godt. Jeg er litt skuffet over hvor lite fokus det har vært på matfestivaler i denne spesielle og krevende tiden. Festival-Norge er mye mer enn store musikkfestivaler på sommertid, påpeker festivalgeneral Håvard Halvorsen.

Daglig leder Maren Skjelde i Gladmat i Stavanger sier at de kunne ha valgt å avlyse festivalen i år, men valgte en alternativ løsning for å støtte lokale produsenter og næring.

– Som med alle festivaler, er også Gladmat sin økonomi sårbar. Vi hadde håpet at Landbruks- og matdepartementet stilte med støtteordninger for tapt omsetning i år. Det er ingen tvil om at alt arbeidet alle dyktige arrangører av matfestivaler gjør, bidrar til å øke publikums interesse for lokal og norsk mat og drikke, med alle de positive ringvirkningene det har. Matfestivaler bør i så måte være en helt sentral del av oppbyggingen av Matnasjon Norge, sier Skjelde til VG.

Allerede i april sendte Gladmat, Bergen Matfestival og Trøndersk Matfestival et notat til Landbruks- og matdepartementet der de ber om at det etableres økonomiske støtteordninger for å kompensere påløpte kostnader og bortfall av inntekter.

Ifølge festivalene selv ble dette notatet besvart først før helgen.

TRENGER HJELP: Aslaug Rustad i Trøndersk Mat og Drikke som arrangerer Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen. Foto: Oi! Trøndersk Mat og Drikke

Aslaug Rustad i Oi! Trøndersk Mat og Drikke, som står bak Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen i Trondheim, ber om hjelp fra regjeringen til å gjennomføre neste års festivaler.

I år gjennomførte de en desentralisert Trøndersk Matfestival - over hele regionen.

– Fra å samle 250.000 mennesker i Trondheim under Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen, klarte vi på svært kort tid å omstille oss, sier hun.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad opplyser til VG at hun under hele korona-krisen har hatt dialog med landbruket, lokalmatprodusenter og representanter fra matfestivalbransjen.

– Gjennom kompensasjonsordningen for bedrifter har regjeringen prioritert de med stort omsetningsfall som følge av virusutbruddet. Dersom man samlet sett ikke har tilstrekkelig med omsetningssvikt, så har man ikke rett på kompensasjon, skriver Bollestad i en epost.

Hun legger til at Regjeringen har gjort flere justeringer, innenfor ulike ordninger, for å kunne gi økonomisk hjelp til de som driver med lokalmat, reiseliv i landbruket og matfestivaler og nevner følgende punkter:

* Støtten til regionale matfestivaler hos Innovasjon Norge er opprettholdt under hele koronautbruddet

* Regjeringen har åpnet for at lokalmatprodusenter og reiselivsaktører kan delta gratis på Bondens marked og salgsmesser for å stimulere til økt salg

* Innovasjon Norge kan hjelpe bedriftene med avdragsutsettelse på lån, hvis de har lån gjennom Innovasjon Norge

* Det er mulig for bedrifter å få økt tilskuddsandel hvis de søker bedriftsutviklingsstøtte hos Innovasjon Norge

* Bedrifter kan få støtte til å gjennomføre nødvendige investeringer og utviklingsaktiviteter for å realisere nye/justerte markedsmål og til nødvendige endringer på produkt/tjeneste i forbindelse med koronapandemien

Publisert: 27.08.20 kl. 13:50

