DØD: Faren til Ethan Peters fant sønnen død på soverommet sitt søndag morgen. Foto: David Buchan/Shutterstock / Shutterstock

Influencer Ethan Peters (17) er død

Makeup guru og influencer Ethan Peters, best kjent som @ethanisupreme, ble bare 17 år.

Det bekrefter Peters far, Gerald Peters, overfor Fox News.

Selv om det foreløpig ikke er bekreftet fra offisielt hold, er faren sikker på at sønnen døde av en overdose etter at han fant ham død på soverommet søndag morgen, skriver Fox News videre.

Ifølge Aftonbladet, som også omtaler dødsfallet, hadde Ethan Peters over en halv million følgere på Instagram og 139.000 abonnenter på YouTube.

– Han var en snill gutt som akepterte alle for den de er. Alt han ville var å være til inspirasjon for andre og pushe grensene innenfor det som er akseptabelt for unge mennesker i dag, sier faren videre.

I en Vice-artikkel om Ethan Peter fra 2019, går det frem at han startet som make-up blogger allerede i en alder av 12 år i 2015. På dette tidspunktet fikk han ifølge Vice 100.000 dollar i året i sponsorinntekter for videoer som han publiserte i sosiale medier.

– Noe av hemmeligheten bak suksessen til Ethan Peters er at han gjør det stikk motsatte av hva andre og mer tradisjonelle make-up artister gjør, skriver Vice.

En annen influencer, Ava Louise, sørger over dødsfallet til Ethan Peters:

– Han var min beste venn, min tvillingsjel. Han var der når jeg ikke hadde noen andre. Jeg savner ham og er uten ord. Ethan sa til meg for en uke siden at han ville ha hjelp. Jeg ønsker at jeg hadde tvunget ham til å få hjelp, skriver hun på sin Instagram-konto.

Publisert: 07.09.20 kl. 13:35